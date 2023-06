Como Helena descobre que Lucas é filho de Fernanda?

Durante a novela Mulheres Apaixonadas, Téo e Fernanda escondem um grande segredo de Helena: de que Lucas, o filho adotivo do casal vivido por Tony Ramos e Cristiane Torloni, é fruto de um romance que o saxofonista teve com a ex-garota de programa no passado. A protagonista da trama de Manoel Carlos demora a descobrir a verdade, mas o folhetim não termina antes que tudo venha a tona.

Fernanda confessa verdade para Helena no leito de morte

Helena descobre que Lucas é filho de Fernanda e Téo quando a personagem de Vanessa Gerbelli está prestes a morrer e resolve confessar tudo. O momento só ocorre depois da metade da novela, no capítulo 163 da versão original do folhetim, depois que Téo e Fernanda são vítimas de uma troca de tiros no Leblon.

Téo vai parar no hospital em estado grave, mas sobrevive, já Fernanda não tem a mesma sorte. Antes de dar seus últimos suspiros, a ex-prostituta pede pela presença da filha Salete (Bruna Marquezine) para que possa se despedir, e também a de Helena, para confessar.

No leito de morte, Fernanda começa a pedir perdão para Helena e também implora para que a personagem de Torloni continue amando Lucas. Helena fica confusa com os pedidos de Fernanda, mas logo em seguida recebe a notícia bombástica. "Ele é meu filho. Meu e do Téo", confessa Fernanda.

Como o estado da mulher só piora, uma enfermeira tenta tirar Helena do quarto, mas desesperada com a descoberta, ela não sai do lado da cama de Fernanda e pede por explicações: "me fala isso direito". "Eu não queria que ele contasse porque eu tinha medo que você deixasse de amar o meu filho", justifica Fernanda, que novamente pede que Helena continue amando Lucas. Ao receber a resposta positiva de Helena, Fernanda se despede mais uma vez da filha e depois morre.

Neste ponto da história, Helena e Téo já estão separados. Por conta do estado grave de Téo, ela só consegue conversar com o músico alguns episódios mais tarde, depois do enterro de Fernanda, quando o quadro médico de Téo melhora. A dupla tem uma conversa franca, expondo fragilidades, erros do passado, a criação de Lucas e mais pontos sensíveis entre eles.

Após a morte de Fernanda, assim como prometido, Helena continua amando Lucas como sempre se importou e cuidou do filho adotivo. Já Salete, vai morar com a avó, Inês (Manoelita Lustosa), uma mulher interesseira que tenta usar a menina para conseguir dinheiro de Téo, que busca continuar próximo da menina.

Salete é filha de Téo em Mulheres Apaixonadas?

Além de pai de Lucas, no final da novela Mulheres Apaixonadas, Téo descobre que é também pai de Salete. A revelação só ocorre no desfecho do folhetim, quando Téo reclama para a amiga e vizinha de Fernanda, Vilma (Cristina Fagundes), sobre Inês cobrar dinheiro para que ele possa visitar Salete. A mulher aproveita a oportunidade para contar ao músico que Fernanda sempre teve dúvidas sobre a paternidade de Salete, mas que pensava que Téo poderia ser o pai da menina.

Com a revelação, Téo, Salete e Lucas fazem um teste de DNA. No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, Téo encontra Salete e revela que o teste deu positivo. Assim, ele tira a garota das mãos da avó megera e a leva para morar com ele e Laura (Carolina Kasting), assistente de César (José Mayer) com quem o saxofonista fica no final da novela de Manoel Carlos.

