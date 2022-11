Grazi vai voltar para Travessia graças a Chiara; entenda

Mesmo aparecendo apenas no 1º capítulo, audiência ainda pede a volta da mãe de Chiara

Desde que Débora conquistou a audiência no primeiro capítulo do folhetim, o público tem perguntado nas redes sociais se Grazi vai voltar para Travessia. A personagem morreu em um acidente de carro após dar à luz a Chiara (Jade Picon), mas se tornou uma das figuras mais comentadas do folhetim, que tem sofrido para agradar a audiência.

Grazi vai voltar para Travessia em flashbacks

Apesar da personagem ter morrido ainda no começo da novela, Grazi vai voltar para Travessia em flashbacks da história de Débora, conforme revelado pela autora Gloria Perez em entrevista do podcast Papo de Novela, no mês passado. "Flashback vai ter muito. Vocês não viram a força que essa mulher tem? Ela conduz a história, separa dois amigos", disse.

A autora também confirmou que a personagem de fato morreu, mas deixou em aberto outras possíveis mudanças no enredo da novela. "Morrer, ela morreu. Se ela vai voltar, quem sabe? Não se sabe. Novela é obra aberta! Tudo pode acontecer", finalizou.

Débora é a mãe que Chiara tanto quer saber quem é. A patricinha mimada não sabe o verdadeiro nome de sua genitora já que Guerra (Humberto Martins) falsificou a certidão de nascimento da garota e disse que ela era filha de "Bianca Rossi".

No entanto, Chiara está cada vez mais curiosa para saber tudo sobre o seu passado. Já que Guerra se recusa a contar o que realmente aconteceu, a mimada está procurando pistas sobre Moretti (Rodrigo Lombardi) pois acredita que o empresário tenha mais informações sobre sua mãe, sem nem imaginar que os dois foram amantes no passado e que ela, na verdade, é filha dele.

A atriz Grazi Massafera deixou a Globo em novembro de 2021, mas retornou à emissora para fazer a breve participação na trama de Perez.

Assim como Chiara, o público também quer saber mais sobre Débora e pede para que Grazi retorne para Travessia. Confira alguns tweets dos internautas:

Olha, pra dar o up que #Travessia tá precisando urgente, eu trazia de volta a Grazi Massafera. Débora não morreu, voltou, torna-se a nova protagonista e lima Cidália do elenco (que tbm ta precisando).

Glória corre aqui! — Nilson Xavier (@Teledramaturgia) November 5, 2022

vai guerra pensa na debora pra grazi aparecer na minha tv #Travessia — naju (@zslexie) November 5, 2022

Aparentemente a única coisa boa dessa novela foi Grazi Massafera, agora o telespectador fica com deus #Travessia — lv (@luizaponto) November 11, 2022

Se eu fosse a Glória, trazia a Grazi de volta para #Travessia . Personagem nao morreu e sim ficou em coma por 20 anos. Sim, voaria bem alto. — Vinícius (@viniiciusreis) November 8, 2022

Se a Grazi voltar para salvar a novela, eu volto assistir.#Travessia — FÊNIX 🎮🍒🫰🏻 (@garotaadorj) November 10, 2022

Audiência da novela Travessia reage, mas público ainda critica novela

A audiência da novela Travessia melhorou nas últimas semanas, mas ainda está longe de sua antecessora, Pantanal, e do esperado para uma trama do horário nobre.

Nos episódios exibidos entre 31 de outubro a 5 de novembro, o folhetim marcou média de 24,5 pontos, sua melhor semana desde a estreia em 10 de outubro. A média geral de todos os capítulos exibidos até a data é de 23,5 pontos, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo - para efeito de comparação, Pantanal marcou 27 pontos no mesmo período.

Apesar da alta, o folhetim ainda sofre para agradar o público, que segue apontando dezenas de incoerências e furos no roteiro escrito por Gloria Perez. O mais gritante foi a dificuldade de Brisa (Lucy Alves) de se comunicar com Ari (Chay Suede) e sua família, em uma novela cujo tema central é a tecnologia e aborda até o metaverso.

Há ainda a chuva de comentários sobre a atuação de Jade Picon, que vem sofrendo duras críticas dos especialistas em dramaturgia e da audiência. As cenas da novata não convencem e até viraram meme nas redes sociais.

A Globo ainda precisa lidar com Cássia Kis, intérprete de Cidália, que deu declarações homofóbicas e negacionistas durante a participação em uma live. Ela também foi filmada em meio a atos antidemocráticos de grupos bolsonaristas que bloquearam estradas pelo país após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.