Guta é filha de Tenório em Pantanal? Revelação muda a vida da jovem

Mais adiante na trama, Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) vão fazer uma descoberta que vai mudar suas vidas. Ao contrário do que se imagina, eles não tem qualquer ligação sanguínea, ou seja, não são meios-irmãos. Afinal, Guta é filha de Tenório?

Guta é filha de Tenório na novela Pantanal?

Guta é filha de Tenório em Pantanal. Quem não é filho do vilão é Marcelo, pois é fruto de um estupro vivido por Zuleica (Aline Borges) anos atrás.

A revelação será feita na reta final da novela. Desde que Marcelo se mudou para a fazenda, os dois sofrem para conseguirem manter a relação apenas como meios-irmãos, apesar de estarem apaixonados. Eles não vão conseguir se segurar por muito tempo – em breve, os mocinhos vão engatar um romance proibido que chocará a todos quando for descoberto.

Até que Guta engravida de Marcelo e fica desesperada. A jovem cogita fugir do Pantanal para conseguir ter o bebê longe de julgamentos, mas desiste da ideia depois da revelação de Zuleica.

Ao saber que a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) está grávida, Zuleica se vê na obrigação de contar a verdade para eles. Ela revela que Marcelo não é filho de Tenório, mas sim de um médico que a estuprou.

“O que você ouviu é verdade. O Marcelo e a Guta se amam, mas eles não estão pecando. Ele não tem o seu sangue, portanto não são irmãos”, começa a dizer Zuleica. “E como você explica isso? Você me colocou chifre igual a outra vagabunda?” esbraveja Tenório. “Eu já estava grávida do Marcelo quando eu estava grávida, mas meu erro foi não ter te contato antes. Primeiro que eu nem sabia da gestação e depois porque vi que você dava tanto carinho pra ele, estava tão orgulho”, continua contando.

Tenório fica chocado ao ouvir a revelação e não consegue dizer nada. “Você é sempre será o pai do Marcelo, sempre. E eu quero que você saiba que eu nunca tive e nem pensei em outro homem da minha vida depois que conheci você”, finaliza Zuleica.

Depois da descoberta, Guta e Marcelo ficam livres para viverem o amor que sentem um pelo outro. Eles se casam no capítulo final da novela e a jovem dá à luz a um menino.

Filho de Tenório morre em Pantanal

Os filhos de Tenório do casamento com Zuleica são apenas Roberto (Cauê Campos) e Renato (Gabriel Santana), mas um deles morrerá em breve na novela.

Na primeira versão da obra, Roberto descobria que o irmão e Guta estavam tendo um caso e ficava completamente atordoado. Ele saiu de barco sozinho pelo Pantanal para esfriar a cabeça e acabou sendo engolido por uma sucuri. Seu corpo só vai achado alguns dias depois para o desespero de seus pais.

Roberto também morrerá no remake, mas seu último momento de vida será diferente. Ele será assassinado por Solano (Rafael Sieg), um matador contratado pelo seu pai para dar fim na família de José Leôncio (Marcos Palmeira). No entanto, o criminoso acabará matando o próprio filho de seu patrão.

O matador decide acabar com a vida do Roberto por desconfiar que o garoto sabe que ele é um criminoso. Ele fará com que o jovem caia no rio durante um passeio de barco e deixará o filho de Zuleica para trás. Sem saber nadar, Roberto morrerá afogado, conforme antecipado pelo Notícias da TV.

Quem também morre no final da novela é Tenório, que terá um duelo mortal com Alcides (Juliano Cazarré) nos capítulos finais do folhetim das nove.