Helena e César terminam juntos em Mulheres Apaixonadas?

Helena e César vivem um romance turbulento ao longo da novela "Mulheres Apaixonadas", com algumas idas e vindas. Na reta final da trama de Manoel Carlos, o médico rompe de vez com Luciana (Camila Pitanga) para ficar com a diretora do ERA. A jovem fica revoltada quando descobre quem é a nova namorada do ex, mas não atrapalha os planos do casal.

Quando Helena e César ficam juntos em Mulheres Apaixonadas?

O casal reata após Helena convidar César para encontrá-la em Petrópolis. O médico recusa em um primeiro momento, mas mesmo ainda namorando Luciana, decide atender o pedido da diretora do ERA e vai até o pequeno município próximo ao Rio de Janeiro.

Os dois passam a noite juntos e voltam pouco tempo depois. O sumiço do médico dá o que falar, principalmente quando Laura (Carolina Kasting) os vê juntos no carro. Diante dos rumores, César conta à namorada que estava em Petrópolis, fazendo com que Luciana desconfie que o namorado poderia ter encontrado Helena enquanto estava viajando.

Apesar da traição, é somente na reta final que César enfim coloca um ponto final no namoro com a residente para ficar com seu verdadeiro amor. O personagem de José Mayer chama Luciana para uma conversa e termina com a namorada, que entende os motivos do amado e diz que sabe que ele nunca foi apaixonado de verdade por ela. O médico então conta que reencontrou um amor do passado e que está envolvido novamente com a mesma pessoa.

Luciana só descobre que a mulher de quem César está falando é Helena no capítulo 199, ao vê-los se beijando durante uma festa. A residente fica revoltada ao ver seu ex-namorado e sua ex-madrasta juntos, e o médico explica que os dois já se conhecem há muito tempo.

Depois que tudo estiver esclarecido, César pede Helena em casamento. A diretora reclama de não ver o amado todos os dias, até que ele vem com uma solução: que os dois se casem. A personagem de Christiane Torloni aceita o pedido.

O casamento de Helena e César acontece no último capítulo de Mulheres Apaixonadas, selando o final feliz do casal. Após a cerimônia, os dois partem para a lua de mel. César se lembra dos momentos do passado e comenta com a esposa que os dois já estiveram praticamente casados no passado. Helena completa que sabe que eles se separaram anteriormente, mas que dessa vez a situação é diferente.

Quando os filhos de César descobrem que ele tem um caso com Helena?

Rodrigo (Leonardo Miggiorin) e Marcinha (Pitty Webo) descobrem que Helena e César estão juntos apenas no capítulo 170ao encontrarem fotos do casal. O rapaz, que sempre foi contra os relacionamentos do pai, é quem fica mais furioso, apesar de a jovem também ficar decepcionada.

Encurralado, César diz que ele e Helena se conhecem há muito tempo, mas que os dois se separaram e ela se casou com Téo. O personagem segue dizendo que só agoraeles se reencontraram e voltaram a ter uma relação.

Sabendo que o pai tem um histórico de infidelidade, Marcinha questiona sobre Laura e Luciana. César também confessa que já era casado com a mãe de ambos quando se envolveu com Helena, o que deixa Rodrigo extremamente revoltado.

Luciana fica com quem no final da novela?

Luciana não fica sozinha no final da trama, apesar do término com César. A residente também vivia um romance proibido com Diogo (Rodrigo Santoro), com quem vai engatar um namoro nos capítulos finais.

O rapaz era casado com Marina (Paloma Duarte), mas a união desanda ao longo do folhetim - inclusive, a moça já havia flagrado o marido beijando Luciana momentos antes do seu casamento.

Após o divórcio, Diogo vai passar um tempo em Nova York. O sumiço do personagem, na verdade, foi por conta de um trabalho do ator Rodrigo Santoro, que emplacou seu primeiro papel em um filme de Hollywood. Depois de uma temporada nos Estados Unidos, o rapaz volta ao Brasil, mas apenas para convidar Luciana para ir morar fora com ele. A moça aceita o convite, e os dois partem rumo ao exterior.

Outro personagem que ficou solteiro após a união de Helena e César foi Téo (Tony Ramos). No entanto, o saxofonista também não termina a trama sozinho e engata um namoro com Laura (Carolina Kasting), com quem forma uma família.

Isso porque o músico descobre ser pai de Salete (Bruna Marquezine). Após a morte de Fernanda (Vanessa Gerbelli), Téo faz um teste de DNA, que confirma o vínculo sanguíneo com a menina. A garotinha passa a morar com o pai, o irmão Lucas e a nova madrasta.