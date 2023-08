Luciana descobre romance de Helena e César em Mulheres Apaixonadas

Luciana (Camila Pitanga) descobrie envolvimento do médico com a madrasta - Foto: Reprodução/Rede Globo

Luciana (Camila Pitanga) e César (José Mayer) estão namorando na novela Mulheres Apaixonadas, mas o romance do casal chegará ao fim na reta final do folhetim. O médico dirá para a jovem que está reatando com um amor do passado, sem ela imaginar que a mulher em questão é Helena (Christiane Torloni). A residente vai flagrar os dois se beijando e armará um barraco.

Quando Luciana descobre a verdade sobre César?

A médica descobre que Helena e César tem um caso logo depois de terminar o relacionamento com o personagem de José Mayer. Os dois têm uma conversa franca, na qual o homem diz que está apaixonado novamente por uma pessoa com quem ele viveu um caso há anos, mas sem citar nomes.

Luciana diz que tem uma profunda admiração pelo amado e que isso nunca vai mudar, mas sabe que ele nunca se apaixonou de verdade por ela.

Depois da conversa, Luciana, César e Helena estarão juntos na mesma festa - será quando a médica verá o ex-namorado beijando sua madrasta. A cena foi ao ar no capítulo 199 da exibição original da trama.

A jovem chega e pergunta pelo médico para uma das garçonetes que está trabalhando no local, mas ela diz não saber onde ele está. Enquanto isso, Helena e César conversam em um quarto.

A personagem de Camila Pitanga sobe as escadas e começa a procurá-lo no andar de cima. É quando ela abre a porta do quarto onde o casal está e os flagra dando um beijo. "Eu não estou acreditando", diz. "Mas é isso mesmo que você está vendo", reponde a diretora do ERA.

A residente fica revoltada com o ex-namorado e diz que os dois foram bastante rápidos ao engatarem um novo relacionamento. Helena diz que César não tem mais nenhum compromisso com a jovem e que agora ele é um homem livre.

"Se coloque no meu lugar. Você acaba de terminar a relação com o César e no mesmo dia você me encontra aos beijos com ele. O que você iria pensar de mim e dele?", questiona Luciana. Helena, no entanto, diz que tem o direito de se relacionar com quem ela quiser e que não deve satisfações para a enteada.

César explica que o romance com Helena não é de agora e que os dois já haviam se envolvido no passado. "Nós nos conhecemos há muitos anos, nós vivemos juntos duas vezes. Quando nos separamos, ela foi viver com o seu pai. Eu fui trocado por ele, para ser mais objetivo", revela.

Quando Helena e César ficam juntos?

O relacionamento complicado de Helena e César só tem um desfecho feliz nos capítulos finais da novela de Manoel Carlos. Depois de superarem vários obstáculos, incluindo a oposição da família de ambos e a fúria de Luciana, os dois se casam nas cenas finais.

A diretora da escola reclama de estar sempre longe do amado, que sugere que há apenas uma maneira dos dois se verem sempre. "Casa comigo?", pergunta o médico. Helena, obviamente, aceita o pedido. O casamento dos protagonistas acontece no último capítulo, com a presença de todos os personagens da trama.

Já Luciana também fica com seu verdadeiro amor: Diogo (Rodrigo Santoro), que volta para o Brasil após uma temporada dos Estados Unidos.

O rapaz se declara para a prima e a convida para ir morar com ele em Nova York. A médica aceita e os dois vão embora do Brasil juntos, selando o final feliz.

