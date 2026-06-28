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Temperatura Máxima hoje: ‘Independence Day’ é o filme da Globo neste domingo

Filme deste domingo na Globo, dia 28 de junho

Escrito por Anny Malagolini
Temperatura Máxima hoje Independence Day Foto: reprodução

A TV Globo exibe neste domingo, 28 de junho, o filme “Independence Day: O Ressurgimento” na Temperatura Máxima. A atração vai ao ar logo depois do Esporte Espetacular, dentro da programação da tarde da emissora, por volta das 12h30 (horário de Brasília).

Na história, a Terra volta a ser ameaçada por uma invasão alienígena 20 anos depois do primeiro ataque. Com uma tecnologia de defesa criada a partir dos destroços deixados pelos extraterrestres, a humanidade tenta se preparar para um novo confronto. No entanto, a ameaça que surge do espaço é ainda maior, obrigando uma nova geração de pilotos e cientistas a entrar em ação para tentar salvar o planeta.

Lançado em 2016, o longa é sequência de “Independence Day”, sucesso dos anos 1990, e mistura ficção científica, ação e efeitos especiais. O elenco conta com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe e Jessie T. Usher.

A sessão da Globo é uma opção para quem gosta de filmes de catástrofe e batalhas espaciais. A exibição acontece na TV aberta e também pode ser acompanhada pela programação ao vivo do Globoplay, conforme disponibilidade de sinal na região.

Qual é a história de “Independence Day: O Ressurgimento”?

Lançado em 2016, “Independence Day: O Ressurgimento” se passa duas décadas após a histórica batalha que salvou a Terra da invasão alienígena retratada no primeiro filme. Depois daquele confronto, os países passaram a cooperar em uma aliança global de defesa, utilizando tecnologias obtidas dos próprios extraterrestres para fortalecer a segurança do planeta.

A paz, porém, não dura para sempre. Uma nova frota alienígena retorna ao Sistema Solar muito mais poderosa e determinada a concluir a missão iniciada anos antes. Diante da ameaça, militares, cientistas e pilotos unem forças para tentar impedir a destruição da humanidade.

O elenco reúne nomes como Jeff Goldblum, que retorna ao papel de David Levinson, além de Bill Pullman, Liam Hemsworth, Jessie T. Usher e Maika Monroe. O longa é dirigido por Roland Emmerich, responsável pelo filme original de 1996.

Vale a pena assistir a Temperatura Máxima hoje?

Apesar de apostar em cenas grandiosas de ação, explosões e efeitos visuais modernos, “Independence Day: O Ressurgimento” dividiu a opinião da crítica especializada. Muitos avaliadores apontaram que a sequência repete a fórmula do primeiro longa, apostando em uma trama semelhante, mas sem o mesmo impacto emocional.

Outro ponto já comentado pelos fãs foi o excesso de personagens e um roteiro considerado superficial, o que dificulta o desenvolvimento da história. Ainda assim, o filme entrega batalhas espaciais de grande escala e sequências de ação que agradam aos fãs do gênero.

Para quem gosta de ficção científica com invasões alienígenas, grandes confrontos e muitos efeitos especiais, a produção pode ser uma boa opção para a programação da tarde. Já quem procura uma história mais inovadora ou personagens mais profundos pode sentir falta do carisma que marcou o clássico “Independence Day”, lançado em 1996.

Veja também: Quando começa a segunda fase de Quem Ama Cuida

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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