Quem saiu do Masterchef 2026: Larissa é eliminada

A eliminada do MasterChef 2026 desta terça-feira foi Larissa. A participante deixou a competição após preparar uma sobremesa que não convenceu os chefs Erick Jacquin e Helena Rizzo.

Quem foi eliminado do MasterChef 2026 nesta terça-feira?

A eliminada do MasterChef 2026 desta terça-feira foi Larissa. Ela foi para a prova de eliminação após o desempenho de sua equipe no desafio coletivo e acabou ficando entre os piores pratos da noite. Na avaliação dos jurados, o principal problema foi a falta de protagonismo do chocolate. Como o ingrediente era o centro do desafio, a sobremesa precisava destacar sabor, técnica e criatividade. Para os chefs, o prato de Larissa ficou abaixo dos demais concorrentes.

Antes da eliminação, o episódio começou com uma prova coletiva inspirada no Ano Novo Chinês. Divididos em duas equipes, os participantes tiveram 2h30 para preparar um menu especial, com entrada obrigatória de dumpling, tradicional bolinho de massa recheado, e um prato principal inspirado na culinária chinesa.

Os pratos foram avaliados por 30 convidados ligados à comunidade asiática e ao universo gastronômico, entre eles Jiang Pu, participante da segunda temporada do MasterChef, e Gloria e Teresa, nomes da 12ª temporada do reality.

Nuri, vencedor da prova anterior, escolheu Aline como capitã adversária. Cada líder indicou um participante que não queria em sua equipe, mas uma reviravolta mudou a formação dos grupos. Com isso, Nuri comandou o time vermelho, enquanto Aline ficou à frente da equipe azul.

O time vermelho venceu a disputa por 26 votos a 4. Apesar da vitória, os jurados avaliaram que nenhuma das equipes teve um desempenho realmente forte. Por isso, o grupo vencedor passou pela dinâmica do “resta um”, que colocou Reinaldo na prova de eliminação.

Na etapa decisiva, os participantes tiveram que criar uma sobremesa com chocolate que também trouxesse memória afetiva. Carla teve o melhor desempenho da noite e venceu a prova. Reinaldo e Jesuino também receberam boas avaliações e garantiram mais uma semana na competição.

Larissa, por outro lado, ficou entre os piores pratos e acabou eliminada. Em entrevista ao Band.com.br, a participante afirmou que ainda estava processando a saída e definiu o MasterChef como uma experiência intensa, com momentos de confiança, pressão e emoção.

Fora da cozinha, Larissa trabalha como montadora veicular. Após a participação no MasterChef, ela afirmou que passou a enxergar a gastronomia como uma certeza para o futuro. A ex-participante disse que pretende estudar, se aperfeiçoar e buscar oportunidades na área.

Onde assistir o programa

O próximo episódio será na terça-feira dia 14 de julho. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;