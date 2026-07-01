Cinema & TV

Lançamentos da Netflix em julho de 2026: novos 51 filmes e séries para assistir

Enola Holmes 3, Heartstopper Para Sempre, Ransom Canyon e filmes da franquia Velozes e Furiosos estão entre os destaques do mês

Escrito por Anny Malagolini
enola holmes 3 lançamento netflix Enola Holmes -Divulgação

Julho chega com uma leva de novidades para quem gosta de maratonar filmes e séries na Netflix. O catálogo do streaming recebe produções inéditas, novas temporadas, romances, suspense, ação, documentários e títulos já conhecidos do público. Entre os principais destaques do mês estão Enola Holmes 3, novo filme da franquia estrelada por Millie Bobby Brown, o especial Heartstopper Para Sempre, a segunda temporada de Ransom Canyon e a chegada de vários filmes da franquia Velozes e Furiosos.

O mês também tem opções para quem prefere clássicos e sucessos do cinema, como Sempre ao seu Lado, Um Amor para Recordar, Fogo Contra Fogo, Os Mercenários 2, Terror em Silent Hill, Branca de Neve e o Caçador, Bumblebee, De Olhos Bem Fechados e Os Infiltrados.

Para o público infantil, a Netflix inclui no catálogo títulos como O Pequeno Príncipe, Robô Selvagem, Monstros vs. Alienígenas e José Totoy: Sabores, Cores e Surpresas.

Veja abaixo a lista de lançamentos da Netflix em julho de 2026.

Séries que estreiam na Netflix em julho de 2026

Vapor Humano — 02/07/2026
Solteiros Nunca Mais: Temporada 2 — 07/07/2026
Uma Casa na Pradaria — 09/07/2026
Entrevista com o Vampiro: Temporada 2 — 14/07/2026
O Falcão do Golfe — 16/07/2026
O Mapa dos Desejos — 17/07/2026
A Leste do Palácio — 17/07/2026
Ransom Canyon: Temporada 2 — 23/07/2026
Fúria — 29/07/2026

Filmes que chegam à Netflix em julho de 2026

Um Paraíso Perigoso — 01/07/2026
Sempre ao seu Lado — 01/07/2026
Os Especialistas — 01/07/2026
Anjos da Noite – Underworld — 01/07/2026
Magnatas do Crime — 01/07/2026
Águas que Corroem — 01/07/2026
Um Amor para Recordar — 01/07/2026
A Chamada — 01/07/2026
Fogo Contra Fogo — 01/07/2026
Os Renegados — 01/07/2026
A Protetora — 01/07/2026
Os Mercenários 2 — 01/07/2026
Enola Holmes 3 — 01/07/2026
Velozes e Furiosos — 03/07/2026
+ Velozes + Furiosos — 03/07/2026
Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio — 03/07/2026
Velozes & Furiosos 4 — 03/07/2026
Velozes & Furiosos 6 — 03/07/2026
Velozes e Furiosos 7 — 03/07/2026
Velozes e Furiosos 8 — 03/07/2026
Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw — 03/07/2026
Blade: O Caçador de Vampiros — 03/07/2026
Blade II: O Caçador de Vampiros — 03/07/2026
Blade: Trinity — 03/07/2026
A Grande Vitória — 04/07/2026
Velozes & Furiosos 5: Operação Rio — 05/07/2026
Terror em Silent Hill — 10/07/2026
Chacrinha: O Velho Guerreiro — 10/07/2026
O Paciente: O Caso Tancredo Neves — 15/07/2026
Heartstopper Para Sempre — 17/07/2026
Acompanhante Perfeita — 19/07/2026
Branca de Neve e o Caçador — 21/07/2026
O Caçador e a Rainha do Gelo — 21/07/2026
Bumblebee — 24/07/2026
De Olhos Bem Fechados — 24/07/2026
Os Infiltrados — 24/07/2026
72 Horas em Miami — 24/07/2026

Documentários e especiais na Netflix em julho

A Voz de Hind Rajab — 12/07/2026

Lançamentos infantis e para a família

O Pequeno Príncipe — 01/07/2026
Robô Selvagem — 04/07/2026
José Totoy: Sabores, Cores e Surpresas — 13/07/2026
Monstros vs. Alienígenas — 17/07/2026

Quais são os principais lançamentos da Netflix em julho?

Entre os lançamentos mais aguardados da Netflix em julho de 2026 estão Enola Holmes 3, que marca o retorno da jovem detetive vivida por Millie Bobby Brown, e Heartstopper Para Sempre, produção que encerra uma das histórias adolescentes mais queridas do streaming.

Outro destaque é Ransom Canyon: Temporada 2, indicada para quem gosta de romance e drama familiar. Já para os fãs de ação, a chegada de vários filmes de Velozes e Furiosos transforma o mês em uma boa oportunidade para rever a franquia.

Com filmes, séries, documentários e animações, a programação de julho da Netflix reúne opções para diferentes públicos e pode movimentar as maratonas do mês.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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