Indicações Emmy 2026: lista completa e os esnobados pela premiação

As indicações ao Emmy 2026 foram anunciadas nesta quarta-feira, 8 de julho, com domínio de “The Pitt” e “Hacks” entre os principais concorrentes da temporada. A cerimônia do 78º Primetime Emmy Awards será realizada em 14 de setembro, com apresentação de Mariska Hargitay, estrela de “Law & Order: SVU”.

Indicados ao Emmy 2026

Melhor série de drama

“A Diplomata”

“The Gilded Age”

“A Knight of the Seven Kingdoms”

“Paradise”

“The Pitt”

“Pluribus”

“Slow Horses”

“Seus Amigos e Vizinhos”

Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown, “Paradise”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Mark Ruffalo, “Task”

Rufus Sewell, “A Diplomata”

Noah Wyle, “The Pitt”

Melhor atriz em série de drama

Carrie Coon, “The Gilded Age”

Chase Infiniti, “The Testaments”

Keri Russell, “A Diplomata”

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Zendaya, “Euphoria”

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Patrick Ball, “The Pitt”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Shawn Hatosy, “The Pitt”

Gerran Howell, “The Pitt”

Jack Lowden, “Slow Horses”

Tom Pelphrey, “Task”

Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Taylor Dearden, “The Pitt”

Fiona Dourif, “The Pitt”

Allison Janney, “A Diplomata”

Katherine LaNasa, “The Pitt”

Sepideh Moafi, “The Pitt”

Julianne Nicholson, “Paradise”

Karolina Wydra, “Pluribus”

Melhor série de comédia

“Abbott Elementary”

“O Urso”

“Hacks”

“Margô Está em Apuros”

“Ninguém Quer”

“Only Murders in the Building”

“Falando a Real”

“O Segredo de Widow’s Bay”

Melhor ator em série de comédia

Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”

Steve Carell, “Rooster”

Matthew Rhys, “O Segredo de Widow’s Bay”

Jason Segel, “Falando a Real”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Melhor atriz em série de comédia

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “O Urso”

Elle Fanning, “Margô Está em Apuros”

Lisa Kudrow, “The Comeback”

Jean Smart, “Hacks”

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Colman Domingo, “The Four Seasons”

Paul W. Downs, “Hacks”

Harrison Ford, “Falando a Real”

Nick Offerman, “Margô Está em Apuros”

Stephen Root, “O Segredo de Widow’s Bay”

Michael Urie, “Falando a Real”

Tyler James Williams, “Abbott Elementary”

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Dale Dickey, “O Segredo de Widow’s Bay”

Hannah Einbinder, “Hacks”

Kate O’Flynn, “O Segredo de Widow’s Bay”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Michelle Pfeiffer, “Margô Está em Apuros”

Meg Stalter, “Hacks”

Jessica Williams, “Falando a Real”

Melhor série limitada ou antologia

“All Her Fault”

“O Monstro em Mim”

“Treta”

“DTF St. Louis”

“História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette”

Melhor ator em série limitada ou telefilme

Riz Ahmed, “Bait”

Jason Bateman, “Black Rabbit”

Charlie Hunnam, “Monstro: A História de Ed Gein”

Oscar Isaac, “Treta”

Matthew Rhys, “O Monstro em Mim”

Melhor atriz em série limitada ou telefilme

Claire Danes, “O Monstro em Mim”

Sally Field, “Criaturas Extraordinariamente Brilhantes”

Carey Mulligan, “Treta”

Sarah Pidgeon, “História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette”

Sarah Snook, “All Her Fault”

Melhor telefilme

“Chefes de Estado”

“Jack Ryan: Ghost War”

“Miss You, Love You”

“Criaturas Extraordinariamente Brilhantes”

“De Férias com Você”

Melhor programa de variedades

“The Daily Show”

“Jimmy Kimmel Live!”

“Last Week Tonight with John Oliver”

“The Late Show with Stephen Colbert”

“Saturday Night Live”

Melhor reality show

“Dancing With the Stars”

“RuPaul’s Drag Race”

“Survivor”

“Top Chef”

“The Traitors”

Quem ficou de fora do Emmy 2026?

Apesar da presença de vários favoritos, a lista de indicados também chamou atenção pelos esnobados. Jeremy Allen White, que já venceu duas vezes o Emmy por interpretar Carmy em “O Urso”, ficou fora da categoria de melhor ator em série de comédia. Ayo Edebiri, sua colega de elenco, foi lembrada entre as atrizes.

Outro caso comentado foi o de “Only Murders in the Building”. Martin Short apareceu novamente entre os indicados, mas Steve Martin e Selena Gomez não entraram nas categorias de atuação em comédia.

“Stranger Things” e “Euphoria”, duas produções populares que retornaram com temporadas aguardadas, também ficaram de fora da categoria principal de melhor série dramática. “Euphoria”, porém, emplacou Zendaya entre as indicadas a melhor atriz em série de drama.

Kathy Bates, elogiada pelo reboot de “Matlock”, também não apareceu entre as indicadas a melhor atriz em drama. Já “Landman” e outras produções ligadas a Taylor Sheridan tiveram desempenho tímido na premiação, mesmo com forte apelo de público.

Entre as minisséries, “Morte por Relâmpago”, produção histórica da Netflix sobre o presidente James Garfield, recebeu indicações pontuais, mas não entrou em melhor série limitada e deixou de fora nomes como Michael Shannon e Matthew Macfadyen.