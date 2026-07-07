Marina Ruy Barbosa e Benedito Ruy Barbosa são parentes ou não?

A morte de Benedito Ruy Barbosa, nesta terça-feira, 7 de julho de 2026, aos 95 anos, fez uma dúvida antiga voltar a circular entre os fãs de novelas: Marina Ruy Barbosa é parente do autor? A pergunta aparece porque os dois carregam “Ruy Barbosa” no nome e têm trajetórias ligadas à televisão brasileira.

Marina Ruy Barbosa é parente de Benedito Ruy Barbosa?

Apesar da coincidência do sobrenome, Marina Ruy Barbosa não é parente de Benedito Ruy Barbosa. Os dois não tinham vínculo familiar. O que existe é apenas a semelhança no nome e a associação natural feita pelo público por causa da televisão.

A atriz tem, na verdade, outro antepassado famoso. Marina é tataraneta de Rui Barbosa de Oliveira, jurista, advogado, diplomata, jornalista e político brasileiro. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e é considerado uma figura importante da história do país.

Já Benedito Ruy Barbosa não era descendente direto de Rui Barbosa. O “Ruy” em seu nome foi uma homenagem feita por seu pai, que admirava o jurista. Por isso, o nome dos dois acabou criando uma confusão que atravessa gerações de telespectadores.

Benedito Ruy Barbosa foi um dos maiores autores de novelas do país. Ele ficou conhecido por escrever tramas como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, Cabocla e Velho Chico. Marina Ruy Barbosa, por sua vez, cresceu nas novelas da Globo e se tornou uma das atrizes mais conhecidas de sua geração.

A própria atriz já brincou com a confusão nas redes sociais. Em 2018, quando ainda era casada com Xande Negrão, Marina comentou em tom de piada que, com o nome Marina Ruy Barbosa Negrão, parecia ser parente de dois autores: Benedito Ruy Barbosa e Walter Negrão.

A brincadeira ajudou a reforçar a curiosidade do público, mas a resposta continuou sendo a mesma: Marina e Benedito não eram parentes.

Quem foi Benedito Ruy Barbosa?

Benedito Ruy Barbosa morreu aos 95 anos, em São Paulo. O autor estava internado no HCor e tinha diagnóstico de insuficiência renal crônica. A notícia encerra uma das trajetórias mais marcantes da televisão brasileira.

Nascido em Gália, no interior de São Paulo, Benedito levou para a TV histórias inspiradas no campo, nas famílias de imigrantes, nas disputas por terra e nos conflitos familiares. Seu estilo ficou conhecido por valorizar o Brasil rural e personagens ligados à vida simples do interior.

Entre suas obras mais lembradas estão Pantanal, exibida originalmente pela TV Manchete em 1990, Renascer, de 1993, O Rei do Gado, de 1996, Terra Nostra, de 1999, e Velho Chico, de 2016. Muitas dessas novelas marcaram época e voltaram a ganhar destaque em remakes ou reprises.

Pantanal, por exemplo, ganhou nova versão na Globo em 2022. Já Renascer voltou ao ar em remake exibido pela emissora, mantendo viva a obra do autor entre novas gerações.