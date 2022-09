Hoje tem jogo na Globo? Qual jogo vai passar na Globo? (14/09)

Confira qual é a programação do canal nesta quarta-feira, 14 de setembro, com jogos de futebol sendo transmitidos

Quarta-feira, 14 de setembro, dia de futebol na televisão aberta. Por isso, o torcedor quer saber se hoje tem jogo na Globo ao vivo para assistir. Tem decisão na semifinal da Copa do Brasil, com o primeiro finalista garantido. A emissora transmite uma partida às 21h30 (Horário de Brasília), logo após o capítulo de ‘Pantanal’.

Confira a programação da Globo e fique por dentro.

Hoje tem jogo na Globo?

Pode ligar na tela da Globo porque hoje tem decisão na Copa do Brasil! O canal transmite às nove e meia da noite o confronto entre Flamengo x São Paulo na Copa do Brasil, na partida de volta na semifinal. Quem vencer nesta quarta-feira está garantido na grande final da temporada.

No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1 no Morumbi. Resta ao Tricolor vencer por três gols ou mais na diferença para se classificar. Para o Fla, apenas um empate no placar.

Com transmissão para todo o Brasil na TV aberta, Luís Roberto é o responsável pelo microfone na noite desta quarta-feira, enquanto Junior, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci comentam os melhores lances.

O São Paulo busca o seu primeiro título na Copa do Brasil, enquanto o Flamengo quer o quarto troféu para levar para casa.

Agora que você já sabe que hoje tem jogo na Globo, confira algumas informações sobre a partida na programação.

Flamengo x São Paulo – Copa do Brasil

Horário: 21h30

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay

Como assistir a Globo online no celular?

É isso mesmo o que você leu torcedor, é possível assistir a TV Globo pelo celular e o melhor: sem pagar nada por isso! A emissora retransmite as imagens do seu canal principal através do GloboPlay, plataforma de streaming.

É possível acompanhar através do aplicativo para celular, tablet, computador pelo navegador ou até mesmo a smart TV, se o aparelho for compatível. No entanto, lembre-se que é necessário se cadastrar no site da Globo para acessar a plataforma, mesmo se você não for assinante.

1 – O primeiro passo é abrir o aplicativo do GloboPlay, tanto no Android como iOS. Clique nos três pontinhos, ou tracinhos, na parte de cima da tabela no seu celular. Assim que o menu aparecer, escolha a opção “Agora na TV”.

2 – Depois, o mosaico com a programação GloboPlay vai aparecer em sua tela do celular. Aperte em “Assista agora” e, no mesmo instante, o espaço para digitar a Conta Globo será mostrado.

Se você já possui uma conta no site da Globo, basta digitar e acessar a programação no GloboPlay. Mas se ainda não tem, basta clicar em “cadastre-se” e fazer a sua conta no mesmo instante. Você não pagará nada por isso.

Se preferir, pode entrar com a conta do Facebook, Google ou Apple.

3 – Fez o cadastro? Pronto! Está cadastrado na Conta Globo e, no mesmo instante, a programação da TV Globo vai aparecer na sua tela do celular, computador ou tablet.

Você já pode assistir ao vivo.

Quando é a final da Copa do Brasil 2022?

A data da final da Copa do Brasil ainda não está confirmada pela CBF. No entanto, o calendário da competição disponível no site oficial da entidade indica que as duas partidas serão disputadas em 12 e 19 de outubro, sem horário definido.

Disputada em jogos de ida e volta, a CBF deverá determinar ambas as datas assim que os finalistas estiverem confirmados. Além disso, o mando de campo é escolhido por sorteio.

Não há gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Se a competição terminar empatada com a soma dos dois placares, aí a disputa vai para pênaltis.

