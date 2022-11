Hoje tem O Rei do Gado? Veja a programação no dia de Brasil x Sérvia (24/11)

Nesta quinta-feira, 24, o Brasil faz a sua estreia na Copa do Mundo. A exibição da partida contra a Sérvia causará alterações na grade vespertina da Globo, que deixará de exibir o Vale a Pena Ver De Novo em algumas regiões. Hoje tem O Rei do Gado, de acordo com a programação disponibilizada pela emissora, mas somente em alguns estados.

Hoje tem O Rei do Gado no Vale a Pena Ver De Novo?

A reprise de O Rei do Gado segue na programação da Globo em algumas regiões do Brasil, mas a trama não aparece na grade de algumas afiliadas.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a história de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) segue na grade às 18h, horário de Brasília, quando a transmissão da partida Brasil x Sérvia será encerrada. O Rei do Gado também aparece na programação da Globo Brasília, Minas Gerais e Nordeste, no mesmo horário.

No entanto, não haverá exibição da novela em algumas das afiliadas da emissora espalhadas pelo Brasil. No centro-oeste, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa não aparece na programação da TV Morena, de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Devido ao fuso horário, a transmissão da partida termina às 17h35, horário local, e será seguida de Mar do Sertão.

Com o início da Copa do Mundo do Qatar, a Globo alterou a grade para exibir todos os jogos do campeonato mundial de futebol. O Encontro, o Mais Você, a edição especial de Chocolate com Pimenta e a Sessão da Tarde saíram temporariamente do ar, enquanto o Jornal Hoje passou a ser exibido mais tarde.

O Rei do Gado também está começando mais tarde que o habitual. Na programação da noite, não houve alterações. Mar do Sertão começa às 18h35, horário de Brasília, seguido do Praça TV e de Cara e Coragem, como de costume.

Resumo da novela O Rei do Gado de hoje, 24/11

O resumo do capítulo de O Rei do Gado desta quinta também está disponível na programação da emissora. Hoje, Marieta (Glória Pires) vai chegar à fazenda de Geremias (Raul Cortez).

O episódio começa com Marcos (Fábio Assunção) cobrando explicações de sua mãe Léia (Silvia Pfeifer) e diz que se ela tiver alguém, ele mata. A madame também se queixará com os filhos sobre as constantes ausências de Bruno, que prefere as cabeças de gado do que a própria família.

Na fazenda de Geremias, o italiano se orgulhará da produção de leite. Fausto (Jairo Mattos) planejará a criação da fundação para depois que Geremias morrer.

Ralf (Oscar Magrini) receberá a notícia de que Léia pediu o divórcio e ficará feliz, interessado apenas no dinheiro da amante. O pilantra a incentivará a não se permitir sair do casamento sem leva metade das cabeças de gado do marido.

Ainda no capítulo de hoje, começará a farsa de Rafaela/Marieta. A moça chegará na fazenda de Geremias e se apresentará como sua sobrinha, alegando ser a menina que caiu do caminhão.

Zé do Araguaia (Stênio Garcia) contará para o patrão sobre a história de Luana (Patrícia Pillar). Já Ralf comentará com Marieta que Léia é burra e que herdará a boiada dela.

Qual é o jogo de hoje na Globo?

Nesta quinta-feira, a Globo exibe quatro partidas de futebol durante a programação.

06h40 - Suíça x Camarões

09h45 - Uruguai x Coreia

12h40 - Portugal x Gana

15h30 - Brasil x Sérvia

Os jogos da fase de grupo são exibidos sempre no mesmo horário. As partidas só sofrem alterações a partir do início da fase eliminatória, marcada para começar em 3 de dezembro. Os duelos entre os classificados vão ao ar às 12h e 16h, horário de Brasília.