Qual o verdadeiro nome de Luana em O Rei do Gado?

Luana em O Rei do Gado é parte da família Berdinazzi, mas só se lembra disso ao longo da novela. A boia-fria perdeu a memória quando caiu de um caminhão de boias-frias, em um acidente que matou seus pais. Órfã, ela foi criada por uma freira, que lhe batizou com outro nome. Ela só se lembrará de sua verdadeira identidade mais adiante no folhetim.

Luana em O Rei do Gado é uma Berdinazzi

O verdadeiro nome de Luana em O Rei do Gado é Marieta Berdinazzi. Ela é a sobrinha que Geremias (Raul Cortez) tanto procura ao longo da trama.

Luana é filha de Giácomo (Manoel Boucinhas), morto em um acidente que dizimou toda a família. A garota foi resgatada por um freira, que a batizou pelo nome que a mocinha foi apresentada ao público. A queda do caminhão fez com que a loira perdesse a memória e não se lembrasse de quem ela realmente é.

Sozinha no mundo, a boia-fria trabalha em casas de família e no campo para tirar seu sustento, até que conhece Regino (Jackson Antunes) e se junta ao grupo dos sem-terra que invade a fazenda de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

Ao longo da trama, Luana e Bruno engatam um romance, até que a loira ouve o fazendeiro dizendo o nome dos Berdinazzis e recupera sua memória.

A protagonista então decide ir embora da fazenda de seu amado, já que sabe que suas famílias são inimigas e que os dois não poderiam viver esse romance. Em um primeiro momento, ela não conta para o ricaço o motivo de sua partida, mas deixa um bilhete dizendo toda a verdade.

Apesar da rivalidade entre os Mezengas e os Berdinazzis, a paixão entre Luana em O Rei do Gado e Bruno fala mais alto e os dois deixam as diferenças no passado. No final da trama, os pombinhos se casam e têm um filho.

Luana fica com a herança de Geremias?

Enquanto Luana não se recorda de sua verdadeira identidade, Rafaela (Glória Pires) se junta a Fausto (Jairo Mattos) em um plano para herdar a fortuna de Geremias.

Sabendo que o rei do café está em busca da sobrinha perdida, já que ela é única herdeira da fortuna, a pilantra consegue documentos falsos para se passar por Marieta Berdinazzi. Geremias cai na mentira contada por ela e acolhe a moça em sua fazenda.

No entanto, a própria Rafaela coloca um fim na farsa. Ela se apaixona por Marcos (Fábio Assunção), filho de Bruno Mezenga, mas é impedida de viver esse amor devido à rivalidade entre as famílias. Disposta a fazer tudo pelo rapaz, ela confessa para Geremias que se passou por Marieta esse tempo todo.

Mesmo após descobrir as mentiras da pilantra, Geremias dá algumas cabeças de gado e terras para a moça, pois se apegou a ela. Ele também descobre que Luana é a verdadeira sobrinha, mas o ricaço se recusa a reconhecer a loira como parte de sua família.

Sendo assim, Luana não herda a fortuna do rei do café. Quem fica com o dinheiro do ricaço é Giuseppe (Emílio Orciollo Netto), um sobrinho-neto de Geremias. O rapaz é neto de Bruno (Marcello Anthony) e de Gema, mulher com quem o primogênito se envolveu enquanto lutava na Segunda Guerra Mundial.

O Rei do Gado muda de horário

Com a exibição dos jogos da Copa do Mundo do Qatar, O Rei do Gado passa a ser exibida de segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Nos dias em que os jogos da seleção brasileira acontecerem às 16h, não haverá a exibição da novela, de acordo com informações do portal TV Pop.