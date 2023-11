Horário da novela Terra e Paixão hoje antes do jogo (22/11)

O horário da novela "Terra e Paixão" será alterado nesta quarta-feira, 22, por conta da partida entre Fluminense e São Paulo no Campeonato Brasileiro. Com isso, o folhetim de Walcyr Carrasco, que sempre começa depois das 21h, terá início na faixa das 20h.

Que horas começa Terra e Paixão hoje?

Terra e Paixão hoje vai começar às 20h35, (horário de Brasília), depois do Jornal Nacional, e terá um capítulo de 45 minutos, segundo mostra a programação oficial da TV Globo. Em seguida, às 21h20, a emissora exibirá a partida de futebol que será disputada no Maracanã nesta quarta-feira. A partir de amanhã, o folhetim volta ao seu horário normal.

No capítulo desta quarta-feira, os resumos adiantam que Vinicius (Paulo Rocha) começará a recuperar a memória. Enquanto estiver dormindo, o geólogo terá alguns flashs da vida da qual se afastou e recordará de Irene (Gloria Pires), megera que foi sua amante e a causa dele levar um tiro de Antônio (Tony Ramos).

Outro personagem que ganhará destaque será Tadeu (Claudio Gabriel), que após ser ameaçado por Sidney (Paulo Roque) alertará Gladys (Leona Cavalli) sobre o perigo que sua família corre. Quem ficará preocupada será Graça (Agatha Moreira), que pedirá para o pai denunciar o criminoso para a polícia.

Os fãs do casal Jussara (Tatiana Tiburcio) e Gentil (Flavio Bauraqui) vão sofrer, porque a dupla brigará feio. A mãe de Aline culpará o namorado pela prisão da filha, já que foi ele quem deu a arma para a viúva que Agatha (Eliane Giardini) usou para incriminá-la pela tentativa de assassinato a Antônio, e acabará terminando com ele.

Outro casal que vai aparecer é Aline e Caio (Cauã Reymond), o rapaz trocará juras de amor com a professora por conta da descoberta que ela está grávida de um filho dele. A situação deixará o herdeiro La Selva ainda mais empenhado para tirar a amada da cadeia.

Além disso, Hélio (Rafa Vitti) terá uma conversa séria com Petra (Debora Ozório) em que alertará a namorada sobre a índole da mãe, depois da moça revelar suas suspeitas sobre a vilã. O rapaz vai se voltar contra a matriarca e a enfrentará para dizer que não confia mais nela.

Que horas vai começar as novelas Fuzuê e Elas por Elas?

A novela "Terra e Paixão" não será a única afetada pelo jogo de futebol que a TV Globo vai exibir hoje, as novelas Elas por Elas e Fuzuê também vão começar mais cedo. O remake vai ter início às 18h05, enquanto o folhetim de Gustavo Reiz vai ser exibido a partir das 19h15.

Elas por Elas: 18h05

Fuzuê: 19h15

Terra e Paixão: 20h35

Futebol: 21h20

Como assistir ao vivo online

Para assistir a novela Terra e Paixão não é necessário estar na frente da televisão, quem quiser acompanhar o capítulo de hoje pela internet também consegue conferir pelo celular, computador, tablet, entre outros dispositivos. Para isso, é só acessar a Globoplay e clicar na aba Agora na TV, que exibe a programação do canal em tempo real sem cobranças. No entanto, para ter acesso é preciso criar uma conta gratuita no site.

O primeiro passo é ir até o endereço https://globoplay.globo.com/ e então clicar em "entrar" na aba lateral direita ou instalar o aplicativo por meio da App Store ou Google Play. Um formulário será aberto na tela depois de clicar em "criar conta" e nele será necessário informar alguns dados pessoais como nome, localização, aniversário, gênero, entre outros.

Em seguida, é preciso clicar na caixinha que concorda com os termos de uso e política de privacidade do site e então confirmar com o botão "cadastrar". Por último, com o login e senha da conta gratuita já em mãos, é só acessar a plataforma da Globoplay e então clicar na aba Agora na TV e em seguida na TV Globo no horário da novela Terra e Paixão.

Quando acaba a novela Terra e Paixão?

A novela Terra e Paixão ficará no ar até janeiro de 2024, quando será substituída na faixa das 21h00 pelo remake de Renascer, trama de 1993 de Benedito Ruy Barbosa. O folhetim de Carrasco está em transmissão desde maio e será encerrado com oito meses de exibição, com um total esperado de 221 capítulos.

Esta não é a única novela comprida de Walcyr, que também lançou O Cravo e A Rosa, 221 capítulos, Alma Gêmea, 227 capítulos, A Padroeira (2001), 215 capítulos, Chocolate com Pimenta (2003 - 2004), 209 capítulos, entre outras. O autor é conhecido por ter obras longas, mas também populares entre o público. Ele levantou a faixa de horário, que estava em baixa com Travessia, que terminou com 24 de média, e atualmente Terra e Paixão soma 26 pontos de média, segundo dados do Kantar Ibope.

