Pesquisa Quaest: resultado última pesquisa para Presidente da República (21/9)

A última pesquisa para Presidente da República ,pesquisa Quaest divulgada hoje (21), terça-feira, mostra que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto. Em seguida está Jair Bolsonaro (PL) com 34% dos votos.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) vêm na sequência empatados tecnicamente com 6% e 5%, respectivamente. Em 2022, o primeiro turno eleitoral está marcado para o dia 2 de outubro.

A Quaest entrevistou 2000 eleitores presencialmente, em todo o Brasil, entre os dias 17 e 20 de setembro. A pesquisa foi contratada pela Genial Investimentos e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04459/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para baixo ou para cima.

Pesquisa Quaest

O candidato do PT se mantém à frente na pesquisa com 44% dos votos e o atual presidente é o segundo colocado com 34%. Ciro Gomes (PDT) tem 6%, caindo um ponto em relação a semana passada, e Simone Tebet (MDB) tem 5%, na pesquisa anterior tinha 4%. Soraya Thronicke (União Brasil) segue com 1% dos votos. Felipe D’Avila (Novo), Vera Lucia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram no levantamento. 5% dos entrevistados estão indecisos e brancos e nulos somam 5%.

Veja a classificação da pesquisa Quaest estimulada:

Lula (PT) — 44%

Bolsonaro (PL) — 34%

Ciro Gomes (PDT) — 6%

Simone Tebet (MDB) — 5%

Soraya Thronicke (União Brasil) — 1%

Felipe D’Avila (Novo) — 0

Vera Lucia (PSTU) — 0

José Maria Eymael (DC) — 0

Leonardo Péricles (UP) — 0

Sofia Manzano (PCB) — 0

Padre Kelmon (PTB) — 0

Indecisos – 5%

Branco/Nulo/Não vai votar – 5%

Votos válidos

Com relação aos votos válidos, excluindo brancos e nulos, Lula (PT) tem 48,9% dos votos, seguido por Bolsonaro (PL) com 37,8%. Para que um candidato seja eleito no primeiro turno, ele precisa ter mais da metade dos votos válidos. De acordo com a pesquisa Quaest, Lula (PT) tem chances de ser eleito no primeiro pleito, já que a margem de erro do estudo é de dois pontos.

Confira a classificação dos candidatos em relação aos votos válidos:

Lula (PT) – 48,9%

Jair Bolsonaro (PL) – 37,8%

Ciro Gomes (PDT) – 6,7%

Simone Tebet (MDB) – 5,6%

Soraya Thronicke (União Brasil) – 1,1%

Segundo turno

O instituto ainda questionou os eleitores em quem eles votariam em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os dois candidatos mais bem colocados na pesquisa. 50% dos eleitores responderam que votariam em Lula (PT) e 40% no atual presidente. 3% estariam indecisos e votos brancos e nulos somariam 7%. O segundo turno em 2022 será, se necessário, no dia 30 de outubro.

Lula (PT) — 50%

Bolsonaro (PL) — 40%

Indecisos – 3%

Branco/Nulo/Não vai votar – 7%

Pesquisa Quaest espontânea

A Quaest ainda fez uma pesquisa para presidente espontânea, não deu uma lista com os nomes dos candidatos, apenas perguntou em quem os entrevistados votariam para presidência. Nesse caso, Lula (PT) e Bolsonaro (PL) estariam tecnicamente empatados com 34% e 30% dos votos, respectivamente.

Veja a classificação completa da pesquisa espontânea:

Lula (PT) – 34%

Jair Bolsonaro (PL) – 30%

Ciro Gomes (PDT) – 2%

Outros – 3%

Indecisos – 28%

Brancos/Nulos/Não vai votar – 3%

Eleitores já decididos

O resultado última pesquisa para Presidente da República também apurou quantos eleitores já definiram seu voto e não pensam em mudar de forma alguma. 76% dos entrevistados dizem ter o voto definido.

De acordo com o levantamento, 83% dos eleitores de Bolsonaro e 81% dos eleitores de Lula não pretendem mudar seu voto e afirmam que a decisão já está tomada.

Com relação aos apoiadores de Ciro Gomes o número cai para 47% e para aqueles que vão votar em Simone Tebet, 44% estão totalmente decididos.