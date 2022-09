Eleições 2022 – data primeiro e segundo turno foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro do ano passado. Nessas eleições, os eleitores devem comparecer às urnas para o primeiro turno no dia 2 de outubro e para um eventual segundo turno em 30 de outubro.

Eleições 2022: data primeiro e segundo turno

Primeiro turno

Este ano, o primeiro turno eleitoral será dia 2 de outubro. No primeiro turno de 2022, os eleitores devem votar para cinco cargos: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república. A votação será no dia 2 de outubro, das 8h às 17h, segundo horário de Brasília.

Quem é eleito no primeiro turno?

Obrigatoriamente, serão eleitos todos os deputados e senadores do Brasil no primeiro turno. Pois segundo a Constituição Federal, apenas os cargos de prefeito, governador e presidente estão sujeitos a ir para o segundo turno.

Então, no caso da disputa para governadores e presidente, se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos, haverá segundo turno. Pois para que o presidente, ou um governador, seja eleito no primeiro turno ele precisaria contar com mais da metade dos votos válidos, excluindo votos brancos e nulos.

Eleições 2022: data primeiro e segundo turno – Segundo turno.

Neste ano, em um eventual segundo turno, os cidadãos poderão votar para presidente e/ou governador de seu estado. Se houver necessidade, o segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. De acordo com o calendário oficial do TSE, o horário de votação permanece o mesmo, das 8h às 17h, horário de Brasília.

Em 2022, a disputa mais aguardada é para a presidência, já que é o cargo máximo da república brasileira. Este ano, Lula (PT) e Bolsonaro (PL) são os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas e protagonizam a corrida.

Além dos dois, Ciro Gomes (PDT), Eymael (DC), Felipe D’Ávila (Novo), Léo Pericles (UP), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil), Vera (PSTU) e Padre Kelmon (PTB) também concorrem ao cargo.

De acordo com os últimos pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula está na liderança da disputa, seguido por Jair Bolsonaro.

Horário de votação 2022

Em dezembro de 2021, o TSE definiu que o horário de votação será unificado este ano e deverá seguir o horário de Brasília. Em 2022, a votação vai começar às 8h e terminar às 17h, se não houver filas.

Isto significa que os locais que tiverem fuso horário diferente de Brasília devem adequar os horários de abertura e fechamento das urnas para que eles aconteçam ao mesmo tempo em todo país. Por exemplo, o Acre está duas horas atrás em relação à capital federal. Então, a votação no estado deve começar, segundo seu horário, às 6h e terminar às 15h.

Veja como ficam os horários nos lugares em que existe fuso no Brasil:

Acre e algumas cidades do Amazonas: das 6h às 15h.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, maior parte do estado do Amazonas: das 7h às 16h.

Fernando de Noronha (PE) : das 9h às 18h.

Demais estados e Distrito Federal (horário de Brasília): das 8h às 17h.

Apuração começa às 17h

Nas últimas eleições, a apuração dos votos só começava quando a última urna do estado do Acre era encerrada. Esse horário correspondia às 19h no fuso da capital federal. Esta medida servia para que a contagem dos votos não influenciasse os eleitores que ainda iriam votar.

Mas como, este ano, todas as urnas vão ser encerradas às 17h, se não houver filas, a apuração vai começar este horário também e o resultado deve sair mais cedo.

Quais cargos são eleitos esse ano?

Este ano, os brasileiros devem votar em candidatos para:

Deputado estadual;

Deputado federal;

Senador;

Governador;

Presidente.

Como votar?

A votação eleitoral no Brasil é feita por meio da urna eletrônica. No dia de votação, o eleitor deve se dirigir a sua seção eleitoral, com documento com foto em mãos, e se identificar ao mesário. Feito isso, ele deve entrar na cabine de votação. A urna é um equipamento simples, que lembra um telefone e conta com os botões “branco”, “corrige” e “confirma”, além dos números de 0 a 9.

Assim que o eleitor chegar na urna, ele deverá digitar os números de seus candidatos e confirmar. Caso precise refazer a digitação, basta apertar “corrige”. Para votar em “branco” basta apertar a tecla homônima.