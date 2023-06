Confira o horário do último capítulo de Chocolate com Pimenta hoje na Globo, sexta-feira, 30 de junho - Foto: Reprodução/Globo

Horário do final de Chocolate com Pimenta HOJE (30/06)

Horário do final de Chocolate com Pimenta HOJE (30/06)

O público já pode se preparar para se despedir da novela de Walcyr Carrasco nas tardes da Globo! A reprise de Chocolate com Pimenta vai terminar hoje, sexta-feira, 30 de junho, depois da transmissão do quinto capítulo de Mulheres de Areia, que ficará no lugar da história de Aninha (Marina Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) na faixa Edição Especial, que reprisa apenas folhetins das 18h e 19h. Confira a programação da Globo para o último capítulo e o que vai acontecer!

Que horas começa o último capítulo da reprise de Chocolate com Pimenta?

O último capítulo de Chocolate com Pimenta está marcado para começar hoje às 15h05, logo após Mulheres de Areia, de acordo com a programação oficial da TV Globo. Este episódio que encerrará a trama terá apenas 25 minutos e o folhetim termina às 15h30, horário da Sessão da Tarde.

Durante toda esta semana, o tempo dos capítulos de Chocolate com Pimenta na faixa foram reduzidos para comportar a dobradinha com sua sucessora Mulheres de Areia. Os últimos capítulos do folhetim de Carrasco, originalmente com duração entre 40 e 60 minutos, precisaram ser divididos para caber na programação.

Esta é a terceira reprise de Chocolate com Pimenta na TV Globo, que já exibiu o folhetim no Vale a Pena Ver de Novo em 2006 e depois em 2012. Já no canal Viva, a novela foi transmitida uma vez, entre abril e dezembro de 2020.

A partir da próxima segunda-feira, 3 de julho, sem Chocolate com Pimenta para dividir espaço, Mulheres de Areia fica sozinha na faixa de horário. É esperado que o folhetim de Ivani Ribeiro estrelado por Gloria Pires fique no ar até o começo de 2024.

Programação de HOJE na faixa Edição Especial - 30/06

1º - Mulheres de Areia - 14h45 a 15h05

2º - Chocolate com Pimenta - 15h05 a 15h30 (FINAL)

Horário do Edição Especial na próxima semana

Mulheres de Areia - Segunda-feira, 3 de julho: 14h45 a 15h20

Mulheres de Areia - Terça-feira, 4 de julho: 14h45 a 15h25

Mulheres de Areia - Quarta-feira, 5 de julho: 14h45 a 15h25

Mulheres de Areia - Quinta-feira, 6 de julho: 14h45 a 15h25

Mulheres de Areia - Sexta-feira, 7 de julho: 14h45 a 15h25

Veja também - Por onde anda Andrea de Mulheres de Areia? Como está Karina Perez hoje

O que vai acontecer no final de Chocolate com Pimenta hoje

Hoje a partir das 15h05, no último capítulo da reprise de Chocolate com Pimenta o público irá acompanhar o nascimento da filha de Ana Francisca e Danilo, a segunda criança do casal. A dupla vai dar o nome de Carmem para a garota, em homenagem a avó da mocinha da trama.

Além disso, será possível conferir alguns finais felizes de personagens da história de Walcyr Carrasco, como Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo), que agora casados vão visitar o gabinete em que o advogado irá trabalhar como prefeito de Ventura, e também Sebastian (Tarcísio Filho) e Sophia (Patrícia França), que terminarão a novela juntos.

Também será possível conferir as últimas cenas do casal Bernardo (Kayky Brito) e Cassia (Luiza Curvo), que enfim ficarão juntos e poderão começar a planejar o futuro lado a lado.

Por fim, hoje no último capítulo de Chocolate com Pimenta Aninha visitará um lugar especial, em que recorda ter decidido que se vingaria de todos na cidade. Durante a reflexão, ela receberá a visita do espírito de Ludovico (Ary Fontoura), que a verá pela última vez. O fantasma parabenizará a loirinha pela felicidade ao lado de Danilo e depois partirá.

Danilo e os filhos do casal também irão ao local e compartilharão um momento de felicidade ao lado de Aninha, que finalmente ganhará seu tão aguardado final feliz.

Amanhã tem reprise do final de Chocolate com Pimenta?

As novelas reprisadas no período da tarde na Globo não ganham reexibição de seus últimos capítulos, pois são exibidas de segunda a sexta-feira. As cenas finais desses folhetins são transmitidos apenas uma vez e depois a novela sai do ar. A reprise do último capítulo no sábado é reservada apenas para as novelas inéditas da emissora, das faixas 18h, 19h e 21h.

Se você perder o capítulo final de Chocolate com Pimenta hoje terá que conferi-lo mais tarde no catálogo da Globoplay. O conteúdo não é gratuito, então para conferir o episódio você terá que ser cliente de um dos pacotes do serviço.

Leia também - Confirmado! Já sabemos quando Hugo volta e como será retorno