Como é o último capítulo de Chocolate com Pimenta

Quem acompanha diariamente a jornada de Aninha (Mariana Ximenes) em Chocolate com Pimenta precisa se preparar para a despedida. O aguardado último capítulo da reprise de Walcyr Carrasco no Edição Especial será exibido nesta sexta-feira, 30 de junho. Veja o que vai acontecer no desfecho!

A partir da próxima segunda-feira, 3 de julho, a faixa de reprises é assumida de vez por Mulheres de Areia, que ganhará mais tempo de exibição, entre 14h45 e 15h30, de segunda a sexta-feira.

Danilo e Aninha no último capítulo de Chocolate com Pimenta

Depois da quase fuga de Aninha e a reconciliação do casal, o final dos mocinhos vividos por Mariana Ximenes e Murilo Benício ganhará momentos felizes no último capítulo da trama. Neste episódio final da reprise, o público irá acompanhar o nascimento da filha do casal, que se chamará Carmem em homenagem a avó da loirinha.

Pouco depois, já nas cenas finais, Ana Francisca vai comemorar o sucesso da fábrica de chocolate. Ela retornará ao local em que decidiu que se vingaria de todos no começo da trama e será visitada pela última vez pelo espírito de Ludovico, que parabeniza Aninha por encontrar o amor e em seguida se despede.

Após conversar com Ludovico, ela ganha a companhia de Tonico e Danilo, que chegam com Carmem nos braços. A mocinha abraça o amado e os filhos e ganha seu tão sonhado final feliz em Chocolate com Pimenta

Final de Guilherme e Celina

Após vencer Vivaldo nas eleições e se tornar o novo prefeito da cidade de Ventura, Guilherme (Rodrigo Faro) assume o cargo e começa a trabalhar na prefeitura. Ele readmite Yvete (Andréa Avancini), que era secretária de seu antecessor e se torna o "cão de guarda" do novo chefe.

Agora casado com seu verdadeiro e grande amor, Celina (Samara Felippo), o advogado ganha cenas finais ao lado da amada, que vai com ele ao gabinete que será seu escritório. "Parabéns minha primeira dama", comemora Guilherme. Eles são acompanhados pelo filho que Guilherme teve com Graça (Nívea Stelmann), que após a morte da megera passou a ser criado pelo casal.

resFinal feliz de Guilherme e Celina - Foto: Reprodução/Globo

Sebastian e Sophia - último capítulo de Chocolate com Pimenta

Depois de ficar noiva de Sebastian (Tarcísio Filho) na reta final da trama, no último capítulo de Chocolate com Pimenta o neto vigarista do conde Klaus e a advogada Sophia (Patrícia França) ganham um desfecho feliz. Ela herda os clientes de Guilherme, que deixou o mundo do direito para seguir como prefeito, e se muda para um novo e maior escritório.

Em suas últimas cenas, o casal troca beijos apaixonados e a advogada deixa claro ao amado que só vai defende-lo enquanto ele andar na linha. Caso Sebastian volte para a antiga vida de armações, jogatinas e golpes, a advogado durona promete que o colocará na cadeia.

Final de Bernardo e Cássia

Quem também ganhará um final feliz no último capítulo de Chocolate com Pimenta desta sexta-feira será o casal Bernardo (Kayky Brito) e Cassia (Luiza Curvo). O pai da irmã de Olga (Priscila Fantin) não gostava nada de ver os dois juntos depois que foi revelado que Bernadete não era uma menina, mas a dupla vence os obstáculos e fica lado a lado em suas cenas finais na novela de Walcyr Carrasco.

Em um encontro na cachoeira no desfecho da história, Bernardo comemora: "Cassia, logo logo vamos nos casar". Após uma troca de declarações e beijos apaixonados, o garoto diz que está ansioso para ter um bebê com a amada e ela responde que é preciso esperar "só mais um pouquinho" para poderem realizar esse sonho.

