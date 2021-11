Por que Abigail saiu da série Quando Chama o Coração?

Os fãs da série canadense ambientada na pequena cidade de Hope Valley tiveram que se despedir de dois personagens queridos ao longo da série, Jack Thornton (Daniel Lissing), por pedido do próprio ator que decidiu deixar o projeto, e Abigail, papel de Lori Loughlin, que teve problemas muito mais sérios para ser retirada da produção. Entenda porque Abigail saiu da série Quando Chama o Coração.

Porque Abigail saiu da série Quando Chama o Coração

Em 2019, a atriz Lori Loughlin teve seu nome no meio de um escândalo que estampou as manchetes sobre um esquema de suborno envolvendo faculdades de elite. Foi revelado que a atriz havia pago cerca de US$ 500 mil em propina – cerca de 2 milhões de reais na época, quando o dólar estava R$ 4 reais – para garantir vagas na Universidade do Sul da Califórnia para suas filhas.

As garotas seriam “atletas fantasmas” na universidade, pois ingressaram a faculdade como integrantes da equipe de remo, mas não praticavam o esporte competitivamente.

Inicialmente, Lori e o marido, o estilista Mossimo Giannulli, negaram as acusações, mas depois se declararam culpados de conspiração para cometer fraude. Em 2020, Lori ficou 2 meses na cadeia e Mossimo 5 meses.

O público que assiste Quando Chama o Coração de segunda a sexta na Record TV ainda tem visto Abigail, mas em breve a personagem vai “desaparecer” da trama. Atualmente a emissora exibe os capítulos do sexto ano da série, última temporada em que a atriz atuou. Em uma medida desesperada por causa dos problemas de Lori na justiça, os responsáveis pela série fizeram Abigail sair da trama de forma repentina. Seu sumiço foi explicado pela prefeita da cidade devido a uma doença da mãe.

Elizabeth conta para os demais que a mãe de Abigail, que mora em outra cidade, estava doente e por isso a mulher e seu filho adotivo Cody (Carter Ryan Evancic) haviam deixado Hope Valley às pressas.

Retorno

Em matéria exclusiva do final de setembro, o site norte-americano Deadline revelou que a atriz Lori Loughlin voltará a interpretar Abigail em 2021, desta vez em When Hope Calls, série derivada de Quando Chama o Coração.

Foi divulgado que ela estará no especial de natal da produção, que já está em seu segundo ano, ainda não se sabe se ela aparecerá novamente em Quando Chama o Coração.

