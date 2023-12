Jacutinga em Renascer, Juliana Paes reinventa personagem

Juliana Paes fica com o papel de Jacutinga no remake de "Renascer" (2024) - Foto: Reprodução/Instagram/@julianapaes

Uma das personagens mais marcantes de "Renascer", Jacutinga ganha uma nova versão para o remake de 2024, agora vivida pela atriz Juliana Paes, 44. Na novela que estreia em janeiro na TV Globo, a dona do bordel trará à tona temas atuais vividos pelas mulheres, com um novo tom para a figura vivida por Fernanda Montenegro há 30 anos.

A informação foi revelada em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 12, junto com o elenco da trama. Veja detalhes:

Como vai ser a Jacutinga no remake de Renascer?

Juliana Paes adiantou que a história da personagem foi atualizada para os tempos atuais, já que a trama irá se passar em 2024. Com a grande passagem de tempo desde a exibição original da novela, o roteiro do folhetim sofre mudanças para se adequar ao atual momento.

A atriz revelou que a mulher terá lutas modernas relacionadas aos debates trazidos à tona nos últimos anos. "A Jacutinga que me foi encomendada é dos dias atuais. Ela defende as mulheres de hoje, tem consciência sobre o seu corpo, sobre seus direitos. Isso também é um sinal dos novos tempos", revelou. A famosa afirma que a cafetina é uma pessoa que "sabe como andar na corda bamba na vida, como lidar com os homens daquele local, como lidar os problemas".

Em 1993, a personagem foi interpretada pela atriz Fernanda Montenegro, na época com 64 anos. "A Jacutinga feita por Fernanda foi um acontecimento. O que foi feito com perfeição não pode ser copiado, tem que ser reinventado. O público pode esperar por outra mulher, de outro tempo, outro olhar pela vida" disse Paes sobre a veterana.

Na visão de Paes, o público feminino irá ficar feliz com a representação de Jacutinga nos novos tempos. "Me fascina as falas de Jacutinga para aquelas meninas. É um desafio muito grande, mas queria ter a chance de falar as falas de Jacutinga", revelou.

Em 2022, Juliana Paes também fez uma participação em "Pantanal", remake de sucesso da Globo. A atriz defendeu Maria Marruá, mãe de Juma, que morre pelas mãos de Muda, jovem que chega ao Mato Grosso com sede de vingança.

Jacutinga é quem acolhe Maria Santa depois que a jovem fica órfã e, com uma personalidade admirável e sábia, se tornou uma das figuras mais marcantes do folhetim de Benedito Ruy Barbosa. É ela quem faz o parto de todos os filhos do protagonista José Inocêncio, inclusive o do caçula. É também da casa dela que Mariana surge na vida do coronel.

Na primeira versão do folhetim, ela tem um papel importante para o andamento da história. Quando adulto, João Pedro, filho caçula de Inocêncio, faz uma visita ao bordel da mulher, onde conhece Mariana.

A partir daí, os dois começam a se envolver e engatam um namoro - o rapaz não sabe que a jovem só está se aproximando de sua família para se vingar, pois acredita que Inocêncio é o responsável pela morte de Belarmino. No entanto, quando é levada para a fazenda, cede ao charme de Zé Inocêncio e troca o filho pelo pai, com quem se casa, acirrando ainda mais a tensão entre os dois.

Quando estreia Renascer na Globo?

O remake de Renascer estreia em 22 de janeiro, na Globo. O folhetim chega para substituir "Terra e Paixão" no horário nobre, sendo a terceira novela rural em um período de dois anos - a única exceção foi "Travessia" (2022), sucessora de "Pantanal" (2022).

Novamente, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa está sendo adaptado por Bruno Luperi, neto do dramaturgo, assim como aconteceu com a história de Juma Marruá em 2022. As gravações começaram em outubro na cidade de Ilhéus, na Bahia, onde a trama se passa.

Quem interpreta José Inocêncio na primeira fase é o ator Humberto Carrão, de 32 anos. Depois, quem assume o papel é Marcos Palmeira, 60, que também esteve na versão original do folhetim como José Pedro.

Para 2024, o caçula é vivido por Juan Paiva, 25. O polêmico papel de Mariana ficou com a novata Theresa Fonseca, 26, que fez sua estreia na televisão em "Mar do Sertão" (2022). Há três décadas, quem viveu a personagem foi Adriana Esteves, que foi extremamente rejeitada pela audiência e passou um tempo longe das telinhas para se recuperar do trauma.

Também estão no elenco de Renascer Duda Santos, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr, Rodrigo Simas, Antônio Calloni, Vladimir Brichta, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Jackson Antunes, Maria Fernanda Cândido, Sophie Charlotte, Almir Sater e mais.