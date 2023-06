Jeff Machado novelas: Bom Sucesso, Reis e papeis do ator

O ator Jeff Machado foi encontrado morto em um baú enterrado em uma casa no Rio de Janeiro, em 24 de maio, após ser dado como desaparecido ainda em janeiro. O artista fez participações em novelas da Record e Globo, além de ter se dedicado a outras áreas de atuação.

Quais novelas Jeff Machado fez?

Jeff Machado fez uma pequena participação na novela "Bom Sucesso" (2019) da Rede Globo, aparecendo brevemente em uma cena ao lado de Helena Fernandes, que interpretava Eugênia na trama.

Na mesma emissora, o ator também esteve presente em algumas cenas da temporada de 2019 de "Malhação" e em "A Dona do Pedaço" - o artista aparece rapidamente durante a cena do julgamento de Josiane (Agatha Moreira) como uma das pessoas que estão assistindo a audiência.

O último trabalho de Jeff na televisão foi em 2022, quando ele fez parte do elenco de apoio da série "Reis", da Record. O artista ficou responsável por viver um dos soldados filisteus.

Além das participações em novelas, Jeff Machado teve muitas outras ocupações. Natural de Araranguá, Santa Catarina, o ator se mudou para São Paulo em 1997, onde morou por mais de dez anos. O artista também viveu no Rio de Janeiro durante o período.

Em 2008, Jeff voltou para seu estado de origem e foi morar em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Formado em Jornalismo e Cinema, o ator trabalhou como colunista, assessor de imprensa, modelo, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist. Em 2014, voltou a morar no Rio de Janeiro.

Jeff também era conhecido por seu amor aos animais. O ator era dono de oito cães, que eram chamados por nomes de artistas famosos: Rita Lee, Nando Reis, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Gil, Cazuza, Elis Regina e Tim Maia. Ele até mantinha um Instagram para os cães, o @dogsdojeff.

O que aconteceu com o ator?

Em janeiro, Jeff Machado foi dado como desaparecido pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros, do Rio de Janeiro, após deixar de se comunicar com a família. A suspeita foi levantada de que algo havia acontecido com o ator após os cachorros cuidados por ele serem encontrados em situação de abandono, já que o artista nutria grande amor pelos animais.

De acordo com informações divulgadas pelo programa Balanço Geral, os familiares de Jeff receberam uma mensagem em nome do ator, mas com inúmeros erros de português, afirmando que ele supostamente teria ido a São Paulo após receber uma proposta de trabalho.

Em 2 de fevereiro, quando o desaparecimento já havia sido registrado, uma foto foi publicada no perfil de Jeff com a legenda "Recomeço. Gratidão!". Também foi publicado um story no perfil do artista com uma mensagem dizendo que ele não estava bem e que iria ficar em paz.

A polícia seguiu investigando o desaparecimento de Jeff até que o corpo do ator foi encontrado em um baú enterrado a 2 metros de profundidade e coberto de concreto, em uma casa no Rio de Janeiro, em 24 de maio. O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga confessou ter participado do crime, cometido por Bruno de Souza Rodrigues, amigo próximo da vítima. Ambos estão presos.

