Abisai na novela Reis, Rafael Dib revela como quer final do personagem

Em seu maior destaque na televisão até hoje, Rafael Dib interpreta Abisai na novela Reis, personagem que ganhou trajetória entre os homens de Davi na Bíblia Sagrada. Em entrevista ao Jornal DCI, o artista de 37 anos de idade se debruçou sobre o personagem, opinou sobre o final da novela da Record, falou da vida pessoal, próximos projetos e mais!

Interpretado por Rafael Dib, o que vai acontecer com Abisai na novela Reis

Apesar de existir na Bíblia e ter parte de sua história relatada, as escrituras não revelam quando e como Abisai morreu. Por isso, o público morre de curiosidade para descobrir o desfecho do personagem de Rafael Dib.

O folhetim ainda não chegou a este ponto, mas Rafael Dib já se adianta ao revelar o que gostaria de ver em seu final. "Acredito que o assunto da morte dele será abordado com justiça ao personagem e também à história. Eu gostaria que ele tivesse uma morte não sofrida e ao lado da família que ele tanto ama e defende", opinou.

Enquanto a morte do personagem não ocorre na trama, o ator explicou que o público verá Abisai como um homem mais maduro ao longo da sétima e atual fase do folhetim da Record. Além disso, nesta etapa o personagem conquista um cargo mais alto entre os homens de Davi e continua leal ao irmão Joabe (Mario Bregieira), que tem atitudes reprováveis em alguns momentos da trama

"Eu admiro a integridade do Absai, que é fiel aos seus princípios e muito ligado à família. Mesmo cometendo alguns erros por influência do irmão, ele mantém, no geral, o seu posicionamento justo e leal", defendeu o personagem.

E falando em Joabe, irmão de Abisai, Rafael comentou que a parceria entre os personagens passou das telas para a vida real. No set, Dib e o ator Mario Bregieira ficaram muito próximos: "conquistamos uma amizade que vai ficar pra vida". O famoso também contou que o clima nos bastidores é descontraído e cheio de brincadeiras.

Ainda sobre o futuro de Abisai em Reis, o ator Rafael Dib contou ao DCI que ao longo da trama na atual fase da novela Reis seu personagem terá um encontro muito emocionante e especial, mas não deu detalhes por se tratar de um grande spoiler.

Dib já atuou em filmes e séries antes, mas Abisai é um dos maiores personagens do ator até agora. Ele tem recebido carinho do público e lidado com uma exposição bem maior. "Está sendo muito legal. Gosto muito de sentir o acolhimento que o Abisai ganhou do público, eles vibram quando o Abisai coloca o Joabe no lugar dele, mas também reclamam quando o Abisai, influenciado por Joabe, faz algumas coisas errada. E é isso que é legal, sentir que as pessoas entram na história, sofrem e se divertem", contou.

Futuro de Rafael Dib

Em sua primeira novela bíblica, Rafael Dib revela que tem vontade de trabalhar em outro projeto inspirado nas escrituras sagradas. O famoso gostaria de interpretar o papel de Jesus Cristo algum dia, seja na televisão, cinema ou teatro.

"Os personagens bíblicos são muito ricos, tem muita historia boa na Bíblia para contar. Eu sempre gostei muito da história de Jesus Cristo. Quando eu era criança pedia para minha mãe alugar filmes da história de Cristo e adorava ver. Quero poder fazer essa historia um dia", avaliou o ator.

Focado atualmente na novela Reis, Rafael Dib ainda não tem projetos engatilhados para os próximos meses. O artista contou que com o final das gravações do folhetim da Record - no Rio de Janeiro - volta para São Paulo e então focará em novos projetos.

Casamento e filhos

Rafael Dib é casado com a jornalista Amanda Sampaio. Eles se conheceram na faculdade em 2010. Na época, Rafael estudava Radio e TV, enquanto Amanda era do curso de jornalismo. Eles começaram a namorar e nunca mais se separaram. Alguns anos depois vieram os filhos, os pequenos Milena e Francisco.

Gravando no Rio, o ator esteve afastado da família durante o trabalho na novela Reis, mas sempre tentou se manter perto. "Minha família é minha vida. Está sendo a parte mais difícil de gravar longe de casa. Amo participar da vida deles, sempre que dá eles vem ficar comigo um pouco no Rio ou eu volto para ficar um pouco com eles em São Paulo", comentou.

Milena e Francisco ainda não indicam que querem seguir a carreira de artista do pai, mas admiram e adoram vê-lo na televisão. "Eles gostam de encenar as cenas em casa. Minha filha adora fazer expressões e brincar de faz de conta. Meu filho gosta mesmo de brincar de luta e espada comigo, mas ainda são muito novos, quero que estudem e

brinquem por enquanto, conforme forem crescendo a vida vai mostrar os caminhos", concluiu.

