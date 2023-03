VOTE: quem é o pai de Jenifer na novela Vai na Fé?

O mistério sobre quem é o pai de Jenifer (Bella Campos) é um dos enredos principais da novela Vai na Fé. A trama leva o público e a própria jovem a acreditar que a estudante é filha de Ben (Samuel de Assis), mas também há a possibilidade dela ser herdeira do vilão Theo (Emílio Dantas). Na web, os internautas levantam teorias. Afinal, ela é filha de quem? Vote e dê sua opinião.

Ben ou Theo é o pai de Jenifer?

Jenifer é filha de Ben em Vai na Fé?

Jenifer tem certeza absoluta de que Ben é seu pai. A aproximação da menina com o ex-namorado de sua mãe e a volta de Sol (Sheron Menezzes) para a vida do advogado tem causado uma crise no casamento dele com Lumiar (Carolina Dieckmann), que está por um fio.

A estudante de Direito contou para Ben que ele tem uma tatuagem idêntica a de Sol e acredita que ele possa ser seu pai biológico. Comovido com a ideia, nos próximos capítulos, o advogado vai exigir para sua antiga amada que eles façam um exame de DNA para tirar a história a limpo.

Para se livrar da confusão, Sol contará uma mentira para Ben. Ela dirá que a garota é filha de um vizinho casado com quem ela teve um breve caso no passado e abafou a situação para que não houvesse escândalo.

Em um primeiro momento, Ben vai acreditar na história contada pela vendedora de quentinhas e pedirá para que Jenifer esqueça a história do DNA, desapontando a garota.

Nas redes sociais, parte do público acredita que Ben de fato é o pai de Jenifer, enquanto outros acham que a autora está construindo uma história para depois quebrar as expectativas e revelar que a jovem na verdade é herdeira de Theo.

Theo é o pai de Jenifer?

A outra possibilidade é de que Theo seja o pai de Jenifer. A dúvida será levantada a partir dos capítulos que vão ao ar na próxima semana em Vai na Fé.

Isso porque Kate (Clara Moneke) sabe que Theo, com quem ela mantém um caso, também se envolveu com Sol no passado e levanta a possibilidade dele ser o pai de Jenifer e não Ben. A história também chegará em Clara (Regiane Alves), que questionará o marido se a estudante pode ser filha dele.

No capítulo de quinta-feira, 6, Kate decidirá contar a verdade para a amiga. A amante de Theo dirá para a estudante que ela pode ser herdeira do vilão, que ficará chocada com a descoberta. Obcecada com a ideia de descobrir a verdade sobre seu passado, Jenifer pedirá para que a colega conte tudo o que sabe sobre o envolvimento do empresário com sua mãe.

A história chegará aos ouvidos de Theo e Sol, que ficará apavorada com a possibilidade da filhas se aproximar do homem que lhe fez tão mal. A dançarina de Lui Lorenzo (José Loreto) dirá para a estudante que ela é sim filha de Ben, mas não se sabe se essa é a verdade ou se a vendedora de quentinhas está mentindo para proteger a garota.

Ao saber da notícia, Theo não vai desistir tão cedo de Sol e pedirá para fazer um exame de DNA com Jenifer em cenas que vão ao ar apenas em 8 de abril.

No entanto, a possibilidade de Theo ser o pai da Jenifer segue real. Sol revelará para Bruna (Carla Cristina Cardoso) que foi abusada pelo vilão quando era jovem. O empresário se aproveitou da protagonista enquanto ela estava vulnerável, conforme a trama vem mostrando em cenas de flashback.

