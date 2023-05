Resumo da novela Reis: capítulos de 11 a 19 de maio

A novela Reis está cada vez mais perto de finalizar sua sexta temporada, intitulada A Conquista, e os resumos do folhetim bíblico da Record mostram que os próximos capítulos serão recheados de emoção. Confira tudo o que vai acontecer na trama de Davi e demais personagens até o dia 19 de maio de 2023.

Resumo dos próximos capítulos da novela Reis

Quinta-feira, 11 de maio - Capítulo 157: no episódio desta dia da novela Reis, Hagite será flagrada conversando com Ismaías. Tentando conquistar uma aliança, Abner e seus soldados vão chegar na casa de Davi. Já Joabe se oferecerá para liderar os valentes em uma missão contra os inimigos filisteus.

Sexta-feira, 12 de maio - Capítulo 158: na sexta, o capítulo mostrará o rei Araúna sendo informado sobre as intenções de Davi. Por isso, ele planejará um contra-ataque contra o ruivo. Urias voltará da batalha e será surpreendido com a recepção de Bateseba. Joabe discutirá com Davi após descobrir sobre a aliança com Abner e Mizpa brigará com Urit. Por fim, Hagite se sentirá rejeitada por Davi.

Segunda-feira, 15 de maio - Capítulo 159: no começo da semana que vem na novela Reis, Davi vai ter que lidar com a saudade de Abigail, que morreu alguns episódios atrás. Já Abner tentará se desculpar com Joabe e Abisai, mas os irmãos de Asael tomará uma atitude extrema com o comandante. Na falta de Abner, Isbosete vai assediar Rispá.

Terça-feira, 16 de maio - Capítulo 160: no capítulo do dia 16, Hagite se controlará perante as provocações de Maaca, uma das esposas de Davi. Isbosete será atacado em seu próprio quarto e Bateseba ficará feliz com a notícia da amiga Mizpa. Por fim, Mical confrontará Davi sobre as intenções com Eglá e o rei Araúna enviará Paltiel como seu informante.

Quarta-feira, 17 de maio - Capítulo 161: na quarta, Paltiel ficará completamente desolado quando descobrir o destino de Libi. Natan conhecerá Nava e ficará encantado. Finalmente, Davi será ungido diante de toda Israel. Furioso por conta da conquista de Davi, Aquis decidirá atacar Hebrom.

Quinta-feira, 18 de maio - Capítulo 162: no penúltimo capítulo da semana que vem, Joabe vai se desesperar para conseguir o comando do exército e por isso pedirá a ajuda de Hagite. Casada com Urias, Bateseba continuará confusa sobre seus sentimentos e Davi e seus valentes traçarão um plano para tomar a cidade de Jebus.

Sexta-feira, 19 de maio - Capítulo 163: no capítulo que fecha a semana, o exército do rei Araúna se prepara para proteger as muralhas devido a uma forte ameaça de invasão. Já Benaia e Eleazar se perderão nos túneis que dão acesso ao castelo. *O resumo da novela Reis foi liberado pela Record TV e os capítulos diários podem sofrer mudanças sem aviso prévio.

Quando começa a sétima fase de Reis e qual será a oitava?

Faltam poucos capítulos para a sexta fase do folhetim bíblico chegar ao fim. A sétima temporada da trama, intitulada O Pecado, está marcada para começar no dia 24 de maio, uma quarta-feira. Não haverá pausa entre as temporadas, por isso A Conquista termina um dia antes.

Nesta sétima fase, o público irá acompanhar o romance proibido entre Davi e Bateseba, esposa de Urias. No futuro, a mulher se tornará mãe de um dos filhos mais famosos do rei de Israel, Salomão.

A próxima etapa da trama, a oitava fase da novela Reis, ainda não tem data de estreia, mas já tem título: ela se chamará A Consequência. Nesta temporada, haverá uma troca de atores devido há uma passagem de vários anos na história. Assim, o carioca Cirillo Luna, de 40 anos, vai ser substituído como o protagonista Davi pelo ator mineiro Petrônio Gontijo, de 54 anos, rosto bastante conhecido da emissora.

