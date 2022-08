Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol no domingo (28/08)

Confira a programação completa de futebol neste domingo, 28 de agosto, com todas as transmissões disponíveis

É domingo, 28 de agosto, e a programação está recheada com muito futebol! Os jogos de hoje ao vivo contam com embates no cenário nacional e internacional para o torcedor assistir por todo dia, prometendo grandes embates em clássicos e disputas de qualidade. Confira a seguir quais sãos os jogos de hoje e como assistir ao vivo.

Fique tranquilo torcedor, a agenda está lotada de bom futebol com os jogos de hoje ao vivo. São confrontos desde o Brasileirão na Série A, B, C e D, como pelo Campeonato Italiano ao Inglês, prometendo agitar as tabelas de classificação.

Acompanhe o guia completo dos jogos de hoje ao vivo na TV que o portal DCI preparou.

Jogos de hoje ao vivo no Brasil

América MG x Atlético MG – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo (MG) e Premiere

São Paulo x Fortaleza – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo (SP, CE, PB, MT, MS, TO, GO, PR, SC e RS) e Premiere

Botafogo x Flamengo – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Cuiabá x Santos – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Bahia x Vasco – Brasileirão Série B

Horário: 16h

Onde assistir: Globo (RJ, BA, PE, AC, AP, RO, RR, PA, PI, AM, MA, SE, RN, AL, ES, DF e Juiz de Fora), SporTV e Premiere

Figueirense x Vitória – Brasileirão Série C

Horário: 17h

Onde assistir: DAZN

América RN x Caxias – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Amazonas x Portuguesa RJ – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Internacional x São Paulo – Brasileirão Feminino

Horário: 11h

Onde assistir: SporTV, Premiere e ElevenSports

Taubaté x 3B Sport – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: ElevenSports

Corinthians x Flamengo – Brasileirão Sub 20

Horário: 15h

Onde assistir: BAND, SporTV e Premiere

Carlos Renaux x Hercílio Luz – Copa Santa Catarina

Horário: 15h

Onde assistir: ElevenSports

Desportivo Brasil x XV de Piracicaba – Copa Paulista

Horário: 10h

Onde assistir: ElevenSports e TV Paulistão Play

Flamengo SP x Grêmio Prudente – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 11h

Onde assistir: ElevenSports e TV Paulistão Play

Três Corações x Vila Real – Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV da Federação Mineira de Futebol e ElevenSports

Valeriodoce x Boston City – Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Horário: 10h30

Onde assistir: TV da Federação Mineira de Futebol e ElevenSports

Poços de Caldas x Passos – Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Horário: 10h30

Onde assistir: TV da Federação Mineira de Futebol e ElevenSports

Itabirito x Figueirense MG – Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Horário: 11h

Onde assistir: TV da Federação Mineira de Futebol e ElevenSports

Jogos de hoje ao vivo pelo mundo

Holanda x Brasil – Copa do Mundo Feminina Sub 20

Horário: 19h30

Onde assistir: SporTV 2

Espanha x Japão – Copa do Mundo Feminina Sub 20

Horário: 23h

Onde assistir: SporTV 2

Aston Villa x West Ham – Campeonato Inglês

Horário: 10h

Onde assistir: ESPN e Star +

Wolves x Newcastle – Campeonato Inglês

Horário: 10h

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Nottimgham Forest x Tottenham – Campeonato Inglês

Horário: 12h30

Onde assistir: ESPN e Star +

Getafe x Villarreal – Campeonato Espanhol

Horário: 12h30

Onde assistir: Star +

Barcelona x Real Valladolid – Campeonato Espanhol

Horário: 14h30

Onde assistir: ESPN e Star +

Espanyol x Real Madrid – Campeonato Espanhol

Horário: 17h

Onde assistir: Star +

Verona x Atalanta – Campeonato Italiano

Horário: 13h30

Onde assistir: Star +

Salernitana x Sampdoria – Campeonato Italiano

Horário: 13h30

Onde assistir: Star +

Fiorentina x Napoli – Campeonato Italiano

Horário: 15h45

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Lecce x Empoli – Campeonato Italiano

Horário: 15h45

Onde assistir: Star +

Milan x Fiorentina – Campeonato Italiano Feminino

Horário: 12h30

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Colônia x Stuttgart – Campeonato Alemão

Horário: 10h30

Onde assistir: OneFootball

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt – Campeonato Alemão

Horário: 12h30

Onde assistir: OneFootball

Hannover x Greuther Furth – Campeonato Alemão Segunda Divisão

Horário: 08h30

Onde assistir: OneFootball

Holstein Kiel x Sandhausen – Campeonato Alemão Segunda Divisão

Horário: 08h30

Onde assistir: OneFootball

Kaiserslautern x FC Magdeburg – Campeonato Alemão Segunda Divisão

Horário: 08h30

Onde assistir: OneFootball

Nantes x Toulouse – Campeonato Francês

Horário: 08h

Onde assistir: Star +

Nice x Olympique de Marseille – Campeonato Francês

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

Lorient x Clermont – Campeonato Francês

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

Brest x Montpellier – Campeonato Francês

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

Troyes x Angers – Campeonato Francês

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

Reims x Lyon – Campeonato Francês

Horário: 12h

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

PSG x Monaco – Campeonato Francês

Horário: 15h45

Onde assistir: Star +

Famalicão x Santa Clara – Campeonato Português

Horário: 11h30

Onde assistir: Sem transmissão

Arouca x Braga – Campeonato Português

Horário: 14h

Onde assistir: Sem transmissão

Rio Ave x Porto – Campeonato Português

Horário: 16h30

Onde assistir: Star +

Utrecht x Ajax – Campeonato Holandês

Horário: 07h15

Onde assistir: Star +

Excelsor x PSV – Campeonato Holandês

Horário: 09h30

Onde assistir: Star +

Voledam x Twente – Campeonato Holandês

Horário: 09h30

Onde assistir: Star +

Trabzonspor x Galatasaray – Campeonato Turco

Horário: 15h45

Onde assistir: Star +

Boca Juniors x Atlético Tucuman – Campeonato Argentino

Horário: 18h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Estudiantes x Patronato – Campeonato Argentino

Horário: 20h30

Onde assistir: Star +

Dundee United x Celtic – Campeonato Escocês

Horário: 08h

Onde assistir: Star +

Gent x Royal Antwerp – Campeonato Belga

Horário: 08h30

Onde assistir: Star +

St. Gilloise x Anderlecht – Campeonato Belga

Horário: 13h30

Onde assistir: Star +

Liverpool URU x Dep. Maldonado – Campeonato Uruguaio

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

Plaza Colonia x Defensor – Campeonato Uruguaio

Horário: 15h

Onde assistir: Star +

Miramar Misiones x U. Montevideo – Campeonato Uruguaio

Horário: 20h30

Onde assistir: Star +

Cerro x Racing – Campeonato Uruguaio Segunda Divisão

Horário: 12h30

Onde assistir: Star +

Antofagasta x Ñublnse – Campeonato Chileno

Horário: 13h30

Onde assistir: Estádio TNT

Cobresal x Huachipato – Campeonato Chileno

Horário: 16h

Onde assistir: Estádio TNT

La Calera x Colo-Colo – Campeonato Chileno

Horário: 18h30

Onde assistir: Estádio TNT

Union Española x Audax Italiano – Campeonato Chileno

Horário: 21h

Onde assistir: Estádio TNT

OFI x Panathinaikos – Campeonato Grego

Horário: 15h

Onde assistir: Star +

Atlanta United x DC United – MLS

Horário: 17h

Onde assistir: DAZN

Orlando City x New York City – MLS

Horário: 21h

Onde assistir: DAZN

NE Revolution x Los Angeles Galaxy – MLS

Horário: 21h

Onde assistir: DAZN

Barcelona x LDU – Campeonato Equatoriano

Horário: 20h30

Onde assistir: Star +

