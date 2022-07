Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol e horário neste sábado (9/7)

Confira a agenda completa de futebol deste sábado com jogos no Brasil e internacional

Tem muito futebol para o torcedor assistir neste sábado, 9 de julho de 2022! Na agenda dos jogos de hoje na TV estão confrontos no Brasil, entre campeonatos regionais até o Brasileirão em todas as quatro divisões, além do internacional na Copa América Feminina, com início cedo até a noite. Acompanhe todos os jogos de hoje e saiba como assistir.

Começando pela manhã, o torcedor pode curtir a Série A, B, C e D do Brasileirão, dos jogos estaduais no futebol brasileiro neste sábado, para mostrar apoio ao seu time do coração. Já no internacional, o time do Brasil joga contra a Argentina, em clássico sul-americano com transmissão pela TV aberta.

Jogos de hoje na TV futebol no Brasil

RB Bragantino x Avaí – Brasileirão Série A

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere

Fluminense x Ceará – Brasileirão Série A

Horário: 19h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Goiás x Athletico PR – Brasileirão Série A

Horário: 20h30

Onde assistir: Premiere

Guarani x Cruzeiro – Brasileirão Série B

Horário: 11h

Onde assistir: Premiere

Sport x Londrina – Brasileirão Série B

Horário: 16h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Tombense x Chapecoense – Brasileirão Série B

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere

Criciúma x Vasco – Brasileirão Série B

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere

Sampaio Corrêa x Ituano – Brasileirão Série B

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere

Ferroviário x Aparecidense – Brasileirão Série C

Horário: 15h

Onde assistir: N Sports

Botafogo PB x Floresta – Brasileirão Série C

Horário: 17h

Onde assistir: BAND (Norte e Nordeste), DAZN, DirecTV GO e Tik Tok

Figueirense x Campinense – Brasileirão Série C

Horário: 18h

Onde assistir: N Sports

Paysandu x Confiança – Brasileirão Série C

Horário: 19h

Onde assistir: DAZN

Nova Iguaçu x Santo André – Brasileirão Série D

Horário: 11h

Onde assistir: InStat TV

São Paulo Crystal x Globo FC – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Juventus SC x Caxias – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Juventude x Tuna Luso – Brasileirão Série D

Horário: 15h30

Onde assistir: InStat TV

Castanhal x Pacajus – Brasileirão Série D

Horário: 15h30

Onde assistir: InStat TV

Ceilândia x Grêmio Anápolis – Brasileirão Série D

Horário: 15h30

Onde assistir: InStat TV

4 de Julho x Moto Club – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Tocantinópolis x Fluminense PI – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Retrô x Sousa – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Caldense x Real Noroeste – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

São Bernardo x Paraná – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

FC Cascavel x Marcílio Dias – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Icasa x Afogados – Brasileirão Série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Lagarto x Atlético BA – Brasileirão Série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Ferroviária x Bahia de Feira – Brasileirão Série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Náutico RR x Amazonas – Brasileirão Série D

Horário: 18h

Onde assistir: InStat TV

Juazeirense x Sergipe – Brasileirão Série D

Horário: 18h

Onde assistir: InStat TV

Flamengo x Cruzeiro – Brasileirão Sub 20

Horário: 11h

Onde assistir: Youtube

Vasco x Athletico PR – Brasileirão Sub 20

Horário: 11h

Onde assistir: SporTV

Internacional x Chapecoense – Brasileirão Sub 20

Horário: 15h

Onde assistir: Sem transmissão

Grêmio x Corinthians – Brasileirão Sub 20

Horário: 15h

Onde assistir: Youtube

Fortaleza x Botafogo PB – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Cefama x JC – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Aliança GO x Athletico PR – Brasileirão Feminino A2

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports

América MG x Minas Brasília – Brasileirão Feminino A2

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports

Taubaté x Vila Nova – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Vila Nova x Mixto – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Doce Mel x Sport – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

3B Sport x Barcelona RO – Brasileirão Feminino A3

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports

Paraíso x Ypiranga AP – Brasileirão Feminino A3

Horário: 18h

Onde assistir: Eleven Sports

Lemense x Primavera – Copa Paulista

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

São Caetano x EC São Bernardo – Copa Paulista

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

São Bento x XV de Piracicaba – Copa Paulista

Horário: 16h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

Marília x Sertãozinho – Copa Paulista

Horário: 19h30

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

Rio Branco x Pinheiro – Copa Espírito Santo

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Desportiva Ferroviária x Estrela do Norte – Copa Espírito Santo

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Vitória x CTE Colatina – Copa Espírito Santo

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Manthiqueira x Paulista – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

Mauá x XV de Jaú – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

Grêmio Prudente x Rio Branco – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

Inter de Bebedouro x Flamengo SP – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

SKA Brasil x Catanduva – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

Itapirense x Itararé – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão e Eleven Sports

Betim x Boa Esporte – Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Federação Mineira de Futebol

Ipatinga x Varginha – Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Horário: 16h

Onde assistir: TV Federação Mineira de Futebol

Tupynambas x Democrata SL – Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Horário: 16h

Onde assistir: TV Federação Mineira de Futebol

Maricá x Olária – Campeonato Carioca A2

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports

Sampaio Corrêa x América RJ – Campeonato Carioca A2

Horário: 14h45

Onde assistir: Eleven Sports

Artsul x Cabofriense – Campeonato Carioca A2

Horário: 14h45

Onde assistir: Eleven Sports

Friburguense x Americano – Campeonato Carioca A2

Horário: 14h45

Onde assistir: Eleven Sports

Gonçalves x Macaé – Campeonato Carioca A2

Horário: 14h45

Onde assistir: Eleven Sports

Jogos de hoje na TV futebol internacional

Uruguai x Venezuela – Copa América Feminina

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Brasil x Argentina – Copa América Feminina

Horário: 21h

Onde assistir: SBT, SporTV 2 e Globo Play

