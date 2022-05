Joiada na novela Reis: quem é na Bíblia o personagem de Renato Chocair

Renato Chocair é Joiada na novela Reis e vem deixando o cabelo do público em pé com teorias. Alguns mistérios rondam a identidade do personagem, que não teve atitudes muito honestas nos capítulos mais recentes do folhetim bíblico da TV Record.

Joiada da novela Reis foi quem na Bíblia?

O nome Joiada é citado na Bíblia, mas ao que tudo indica não é o personagem de Renato Chocair da novela Reis. No folhetim, o homem tem atitudes condenáveis como suborno, enquanto na Bíblia é descrito como um íntegro sacerdote de Deus.

Além disso, na trama da novela Reis, Joiada já foi considerado até pai de Kayla em teorias, personagem que não existe nas escrituras. Atualmente, o homem é alvo de burburinhos e já foi citado pelo público como possível filho de Micael (Thiago Amaral) ou até o próprio personagem mais velho. Sem dar spoilers sobre sua performance na atração, o ator escreveu apenas “será?” em resposta as teorias nas redes sociais.

Nas passagens bíblicas, as empreitadas de Joiada também não citam Abner ou o rei Saul, tema abordado agora na produção. Por isso, se conclui que Joiada da novela Reis e o citado na Bíblia são pessoas diferentes. Na trama da Record, recentemente, o personagem buscou subornar Abner para fazer parte do exército de Israel, algo que não é citado pela Bíblia e tem caráter ficcional.

Já o sacerdote citado nas escrituras, foi apontado como conselheiro do rei Joás e um dos principais líderes da junta militar de Judá. Entre atitudes possivelmente erradas ou questionáveis de Joiada, não há nada registrado na Bíblia, a não ser uma repreensão do rei Joás pelo atraso do sacerdote no recolhimento dos impostos para a restauração da Casa de Deus.

*A Bíblia Sagrada Online, versão NVI, foi consultada durante a apuração da matéria, assim como o projeto de estudos comandado pelo autor Josivaldo de França Pereira sobre personagens bíblicos.

Veja mais cenas do personagem na novela:

Quem é o ator Renato Chocair?

O ator que vive Joiada na novela Reis tem 48 anos de idade e é natural de São Paulo. O famoso é formado pelo Teatro Escola Célia Helena e CPT Antunes Filho, se dedica aos palcos, assim como a novelas, séries e filmes.

Uma das novelas mais famosas do currículo de Chocair é Chocolate com Pimenta. Na trama de 2004, ele interpretou Eugênio. Pouco antes disso, ele já havia feito participação em duas novelas, As Filhas da Mães (2002) da Globo e Vidas Cruzadas (2001) da Record.

Depois de Chocolate com Pimenta, o ator esteve na novela Cidadão Brasileira, do canal de Edir Macedo, e anos depois retornou a Globo para participar de Flor do Caribe (2013).

Entre as séries do ator, ele já trabalhou em Hebe (2018), Psi (2017) e Labirinto (1998). Nas telonas, seus projetos mais famosos foram O Preço da Paz (2006), Lucicreide vai pra Marte (2018) e o Cemitério das Almas Perdidas (2018), que chegou a ganhar prêmios internacionais.

No teatro, a primeira peça do ator foi em 1999, quando esteve em Má Sorte Que Ela fosse Puta. O famoso esteve em mais espetáculos ao longo dos anos. Recentemente, ele é Joiada na novela Reis.

Próxima fase de Reis será sobre Davi

A próxima temporada da novela Reis tem previsão para chegar as telinhas em julho de 2022 e irá apresentar a trama de Davi – segundo o colunista Flavio Ricco do R7 – um dos reis mais famosos das escrituras sagradas.

A trama bíblica terá uma pausa entre os meses de junho e julho e será substituída pela primeira temporada de Todas as Garotas de Mim. O folhetim adolescente também terá temática bíblica e depois que Reis assumir o horário nobre da Record novamente, é esperado que Todas as Garotas de Mim ganhe mais temporadas.

