Resumo de Quem Ama Cuida hoje (15/7): Bruna confronta Adriana por causa de Pedro

O capítulo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira, 15 de julho, promete aumentar a tensão entre Adriana, Pedro e Bruna. Será que vem chifre por aí? Mesmo determinada a levar adiante seu plano de vingança, a protagonista perceberá que os sentimentos do passado continuam interferindo suas decisões.

Resumo de Quem Ama Cuida hoje

O resumo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira, dia 15, mostra que Nancy terá uma conversa sincera com Adriana, que abrirá o coração e contará que reencontrou Pedro. Ela também confessará que, apesar de tudo o que aconteceu, ainda ama o antigo companheiro. A revelação deixará claro que a proximidade entre os dois poderá provocar novos conflitos nos próximos capítulos.

Adriana, porém, reforçará que seus sentimentos não mudarão seus objetivos. Decidida, ela avisará Nancy que não pretende desistir do plano de vingança contra as pessoas responsáveis por sua condenação.

Enquanto Adriana conversa com Nancy, o casamento de Pedro e Bruna enfrentará mais um momento delicado. Carmita ouvirá uma discussão acalorada entre o casal e perceberá que a relação está cada vez mais abalada.

Bruna e Carmita decidirão comparecer à festa de Ademir sem a companhia de Pedro. Durante o evento, Carmita contará a Ademir que Pedro resolveu investigar por conta própria o assassinato de Arthur, decisão que poderá trazer novas pistas sobre o crime.

Incomodada com a reaproximação entre Pedro e Adriana, Bruna procurará a rival. Durante o confronto, ela exigirá que Adriana fique longe de seu marido. A provocação, no entanto, não ficará escondida por muito tempo.

Mau Mau contará a Pedro que Bruna foi atrás de Adriana para confrontá-la. A descoberta deverá causar mais uma discussão entre o casal, já que Pedro não consegue esconder o interesse pelo que acontece com seu antigo amor.

Em outra sequência do capítulo, Adriana observará Lyris conversando com Ulisses. Mais tarde, Lyris reencontrará as amigas e fará elogios a Adriana e Nancy, demonstrando sua simpatia pelas duas.

O capítulo terminará com um encontro importante. Adriana e Pilar se cruzarão no salão de beleza, abrindo caminho para um novo confronto e para possíveis revelações sobre o passado da protagonista.

Veja também o resumo completo da novela Quem Ama Cuida de 13 a 18 de julho.