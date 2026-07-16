Jornalista Renato Machado morre no Rio; relembre carreira na Globo

Jornalista construiu uma das carreiras mais respeitadas da televisão e participou da cobertura dos principais acontecimentos das últimas décadas

O jornalista Renato Machado morreu nesta quinta-feira (16), aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado na Clínica São Vicente, localizada no bairro da Gávea, na Zona Sul da capital fluminense. A família não informou a causa da morte.

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Quem foi Renato Machado?

Reconhecido como um dos rostos mais conhecidos do jornalismo da TV Globo, Renato Machadodedicou mais de 40 anos à emissora e participou de momentos marcantes da história do país e do mundo. Ao longo da carreira, foi apresentador, correspondente internacional e repórter especial, tornando-se uma referência para diferentes gerações de jornalistas.

Natural do Rio de Janeiro, Renato Machado iniciou a trajetória profissional em 1969, no Jornal do Brasil. A experiência na imprensa escrita abriu caminho para a televisão e, em 1982, ele passou a integrar a equipe da TV Globo.

Nos primeiros anos na emissora, participou da cobertura da Guerra das Malvinas. Pouco depois, assumiu a função de correspondente em Londres, de onde acompanhou acontecimentos de repercussão internacional, entre eles o acidente nuclear de Chernobyl e ataques terroristas ocorridos na Europa.

Em 1990, deixou temporariamente a Globo para trabalhar na TV Manchete, onde acompanhou a Guerra do Golfo. No ano seguinte, retornou à antiga emissora e participou da cobertura de fatos históricos, como o processo de impeachment do presidente Fernando Collor e a morte do piloto Ayrton Senna.

O momento mais conhecido da carreira de Renato Machado começou em 1996, quando assumiu a apresentação do Bom Dia Brasil. Além de comandar o telejornal, também exerceu a função de editor-chefe.

Durante os 14 anos em que permaneceu à frente do programa, ajudou a modernizar o formato das manhãs da Globo. O jornal passou a investir em mais interação entre os apresentadores, entradas ao vivo e participação de comentaristas especializados, características que permanecem até hoje.

Renato dividiu a bancada com Leilane Neubarth e, mais tarde, com Renata Vasconcellos.

Depois de deixar o Bom Dia Brasil, o jornalista voltou à Europa como correspondente da Globo em Londres, em 2011. Na função, acompanhou eventos de grande repercussão internacional, como o atentado contra a redação do jornal francês Charlie Hebdo e a crise econômica que atingiu a Grécia.

Foi nesse período que também produziu reportagens voltadas à cultura e ao turismo, incluindo uma série sobre a região francesa da Provença, na qual explorou a tradição da produção de vinhos, tema pelo qual sempre demonstrou interesse.

Ao retornar ao Brasil, passou a integrar a equipe do Globo Repórter. Em uma das produções mais reconhecidas, mostrou como projetos sociais ligados à música e à dança mudavam a realidade de crianças e jovens em diferentes partes do mundo. A reportagem recebeu indicação ao Emmy Internacional.

Renato Machado encerrou sua trajetória na TV Globo em novembro de 2021, após quase quatro décadas de atuação na emissora. Em entrevistas, costumava afirmar que o telejornalismo exigia aprendizado constante e que o bom profissional precisava compreender todas as etapas da produção de uma notícia, da apuração à edição.