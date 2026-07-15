MC Carol está em Quem Ama Cuida?

Conhecida por transformar experiências pessoais, críticas sociais e situações do cotidiano em sucessos do funk, MC Carol iniciou uma nova fase da carreira. A cantora apareceu na novela “Quem Ama Cuida”, da TV Globo, e agora tenta conquistar espaço também como atriz no horário nobre.

Personagem de MC Carol em Quem Ama Cuida

Em “Quem Ama Cuida”, MC Carol interpreta Mirtes, dona de um restaurante, casada com Laurentino, personagem de Alan Rocha. Ela também foi responsável pela criação de Camilo, vivido por Antonio Caramelo. O menino é filho de Nancy, que passou anos na prisão e tenta reconstruir a própria vida depois de deixar o presídio. Durante esse período, Mirtes assumiu os cuidados do sobrinho e passou a tratá-lo como filho.

A nova personagem terá participação direta no conflito familiar. Mirtes deverá ajudar Nancy a recuperar a confiança e o carinho de Camilo, que guarda mágoas da mãe por ter crescido longe dela. A história chamou a atenção de MC Carol por apresentar semelhanças com sua própria trajetória. A cantora foi criada pelos bisavós e só voltou a se aproximar dos pais biológicos aos 28 anos.

Antes de decorar falas, ensaiar movimentos e aprender a se posicionar diante das câmeras, MC Carol ficou conhecida por músicas como “Ar Condicionado”, “Liga Pro Samu” e “Bateu Uma Onda”. Agora, ela encara o que define como um dos trabalhos mais difíceis de sua trajetória profissional. “As pessoas acham que tudo foi sorte, mas não é do nada. Atuar é a coisa mais difícil que já fiz em toda a minha vida, a mais legal e a mais bem paga também”, afirmou a cantora ao jornal “Extra”.

A artista também identifica em Mirtes um lado de sua personalidade que nem sempre aparece nos palcos. Para o público, MC Carol construiu a imagem de uma mulher forte, direta e de voz explosiva. Fora dos shows, no entanto, ela afirma ser tímida, caseira e apegada à família. “A MC Carol no palco grita, mas, na minha vida pessoal, sou uma pessoa tímida. Carolina é uma pessoa que o público não conhece e que é muito parecida com a Mirtes”, comparou.

O convite para “Quem Ama Cuida” não surgiu por acaso. Em 2025, MC Carol participou da oficina “Mergulho na Cena”, promovida pela Academia Estúdios Globo e conduzida por Cris Moura.

Sem experiência anterior no teatro, ela entrou no curso para conhecer melhor o processo de atuação. A cantora admite que alimentava a esperança de conseguir uma participação em alguma produção da emissora, mas não esperava receber um papel fixo em uma novela das nove.

Antes disso, MC Carol chegou a ser convidada para fazer uma participação em “Travessia”, exibida em 2022. Na época, ela não conseguiu aceitar o trabalho porque já tinha shows marcados na Europa. Anos depois, após entrar em uma agência de atores, a artista gravou um vídeo para o banco de talentos da Globo. O material chamou a atenção da equipe da emissora e abriu caminho para a oficina e, posteriormente, para o papel de Mirtes.

Para interpretar uma personagem paulista, MC Carol passou a fazer aulas de prosódia, técnica usada para trabalhar ritmo, entonação e pronúncia. novA cantora também revelou que recebe ajuda dos colegas nos bastidores. Jeniffer Nascimento, por exemplo, costuma ensaiar as cenas com ela antes das gravações.

Apesar de estrear agora nas novelas da Globo, MC Carol não é completamente novata diante das câmeras. Ela também faz parte do elenco da série “Impuros”, do Disney+.

Veja o resumo de Quem Ama Cuida