SBT vai transmitir o jogo Argentina x Inglaterra na semifinal da Copa ou não?

A semifinal entre Argentina e Inglaterra, que define o segundo finalista da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (15), será transmitida pelo SBT. A partida também terá exibição pela Globo, além de opções na TV por assinatura e no streaming para o público brasileiro.

Onde assistir Argentina x Inglaterra ao vivo

Quem quiser acompanhar a disputa por uma vaga na final poderá assistir ao jogo na Globo e no SBT (TV aberta). A partida também será exibida pelo sportv e N Sports (TV fechada), além da ge TV (via Globoplay) e da CazéTV (YouTube).

O SBT aposta em uma cobertura especial para o confronto. A transmissão começa às 16h (horário de Brasília) e terá Galvão Bueno na narração, com comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato. Nos estúdios da emissora, Nadine Basttos participa como analista de arbitragem, enquanto Muricy Ramalho integra a equipe como comentarista convidado para analisar o duelo que vale vaga na decisão do Mundial.

Nesta edição, os direitos da Copa do Mundo foram divididos entre diferentes emissoras e plataformas. O SBT adquiriu um pacote de partidas do torneio, enquanto a Globo transmite jogos na TV aberta e no sportv. A CazéTV, por sua vez, exibe todos os 104 confrontos da competição.

O clássico entre argentinos e ingleses é um dos jogos mais aguardados da Copa do Mundo e vale a última vaga na decisão. A Inglaterra chega após eliminar a Noruega nas quartas de final, enquanto a Argentina avançou ao vencer a Suíça. Quem vencer enfrentará a Espanha na grande final, marcada para domingo (19), após os espanhóis eliminarem a França por 2 a 0 na outra semifinal.