Jove fica com Juma no final ou com Miriam? Como foi em 1990

Entre dezenas de crises no relacionamento e mais um término entre os mocinhos, Jove fica com Juma no final ou parte para um novo relacionamento? O rapaz começa a se interessar por Miriam (Liza Del Dala) e até vai tirar a aliança de casamento, mas o amor pela menina-onça falará mais alto.

Jove fica com Juma no final da novela Pantanal?

Jove fica com Juma no final da novela. Os dois finalmente vão se acertar e deixarão as rusgas do relacionamento para trás.

A reconciliação do casal está perto de acontecer. Em cenas que vão ao ar no dia 19 de agosto, sexta-feira, Jove já estará de volta à fazenda e tentará reconquistar a confiança do Velho do Rio (Osmar Prado) e de Juma (Alanis Guillen).

Primeiro, o rapaz pede perdão para a entidade por ter mentido sobre o retrato. O Velho aceitará as desculpas do neto e os dois vão voltar a ficar em bons termos. Ele também vai até a tapera para conversar com Juma e tentar se reconciliar com a esposa.

A menina-onça, que até então estava irredutível, vai ceder e reatar o relacionamento com Jove. Os dois vão trocar um beijo apaixonado para selar a volta da união.

Enquanto a volta do casamento de Jove e Juma não acontece, o público acompanha o interesse de rapaz por Miriam. Mas os fãs do casal podem ficar tranquilos: se o roteiro do remake seguir o que aconteceu em 1990, o caçula de José Leôncio (Marcos Palmeira) não trai a esposa. Ele até se sente tentado a ficar com a agroecóloga e tira a aliança de casamento, mas sua consciência e o amor pela onça falam mais alto.

O que acontece com Jove e Juma?

Jove e Juma ficam juntos no final da novela e a protagonista volta a morar na fazenda. Apesar do apego a sua amada tapera, a onça estava ao lado do marido na casa dos Leôncios no último capítulo do folhetim de 1990.

Os dois ainda vão passar por mais algumas adversidades até terem paz. A principal será Solano (Rafa Sieg), matador de aluguel contratado por Tenório (Murilo Benício) para dar um fim na família do rei do gado. Depois de atirar em José Lucas (Irandhir Santos), a menina-onça será seu próximo alvo.

O bandido fará Juma de refém e dirá para a protagonista que vai esperar que a filha dela nasça antes de assassiná-la. Para o azar do criminoso, a protagonista vai se transformar em onça-pintada mais uma vez e matará seu algoz.

Depois, será hora do parto de Juma. A filha da mocinha nascerá na beira do rio, sob a benção do Velho, assim como aconteceu com sua mãe Maria Marruá (Juliana Paes. A recém-nascida, inclusive, receberá o mesmo nome da avó, em sua homenagem.

Haverá um salto no tempo da novela e a filha da onça aparecerá com 8 anos de idade no último capítulo. Ela e o filho de Irma (Camila Morgado) serão um dos poucos que conseguirão ver o Velho do Rio.

Qual filho de José Leôncio ganha a sela de prata?

Não será Jove quem vai ganhar a sela de prata, mas sim Tadeu (José Loreto). A raia para qual os peões se prepararam não vai acontecer após a desistência do primogênito e do caçula, que vão concordar em entregar o artefato para o filho de Filó (Dira Paes).

Primeiro, José Lucas dirá que não é merecedor da sela. O rapaz também ficará focado em seu casamento com Érica (Marcela Fetter) e deixará a competição pelo item de lado. Depois, será a vez de Jove de desencanar da raia. O caçula vai dar mais atenção aos negócios do pai e à família que começa a construir com Juma do que com a competição.

José Leôncio vai ficar contrariado com a desistência dos filhos, mas terá que ceder ao desejo dos herdeiros. Sendo assim, Tadeu ganha o artefato.