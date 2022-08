Jove trai Juma? De olho em Miriam, rapaz tomará decisão

Miriam (Liza Del Dala) chega em Pantanal para mexer com o coração de Jove (Jesuíta Barbosa). O caçula, que mal se casou com a menina-onça e já vive uma crise no casamento, vai ficar encantado com a agroecóloga e até vai tirar sua aliança, gerando dúvida se Jove trai Juma em Pantanal.

Jove trai Juma na novela Pantanal?

Jove não trai Juma, ao menos foi o que aconteceu em 1990. A história de Miriam e o filho caçula de José Leôncio (Marcos Palmeira) foi diferente da que será apresentada no remake.

Na primeira versão da trama, os dois se conheceram durante uma viagem do rapaz ao interior de São Paulo, quando Jove decide ir até o famoso rodeio de Barretos. Os dois ficam amigos em um primeiro momento, mas logo a moça começa a demonstrar interesse por Jove.

Decidida a conquistá-lo, Miriam aparece de surpresa no carro do mocinho e assusta o rapaz. Ela tenta chamá-lo para o banco de trás, mas apesar de se sentir tentado a ficar com a paulista, o marido de Juma resiste ao desejo e não trai a esposa.

O breve affair entre Jove e Miriam deixou o público dividido na primeira versão da novela. Como o romance entre o caçula e a menina-onça era cheio de idas e vindas, assim como no remake, algumas pessoas chegaram a torcer para que ele encontrasse um outro amor, conforme relatado por Rose Abdallah, a Miriam de 1990, ao Gshow.

“O romance dele com Juma andava mais enrolado que minhoca e o público estava querendo botar fogo na relação. Outras cartas diziam as maiores barbaridades, que eu estava destruindo um amor, que Jove era da Juma, que eu não tinha direito de me meter, e por aí vai”, contou. O que muita gente não sabe é que, na época, Rose era casada com Marcos Winter, intérprete de Jove em 1990.

Vale lembrar que o remake pode passar por mudanças em relação ao roteiro original. As primeiras cenas de Miriam vão ao ar nesta terça-feira, 9 de agosto.

Quem é Miriam em Pantanal 2022?

No remake, Jove e Miriam se conhecem durante uma viagem do rapaz para Santa Catarina. A personagem é uma profissional de Agroecologia que está à frente do projeto piloto que o caçula implementa com a ajuda de Matilde (Mareliz Rodrigues).

O filho de José Leôncio fica fascinado com o conhecimento que a consultora tem sobre o assunto, enquanto ela fica admirada com a preocupação genuína que Jove tem com o meio ambiente.

O encanto de Jove pela moça será perceptível logo no início. Tanto que ele até vai tirar sua aliança, mas Miriam verá o anel dentro do carro.

O envolvimento será bastante rápido. No capítulo que irá ao ar em 19 de agosto, sexta-feira, Jove já vai estar de volta na fazenda e pedirá desculpas para o Velho do Rio (Osmar Prado) por ter tirado uma foto dele sem permissão. O caçula ainda irá procurar Juma na tapera, que finalmente vai ceder e voltar para o seu amado. Os dois vão se beijar para selar a união.

Miriam é interpretada pela atriz Liza Del Dala, de 22 anos. Essa é sua primeira novela – recentemente, ela esteve na segunda temporada do seriado Bom Dia, Verônica, da Netflix. Também produziu e estrelou o curta-metragem Rosas Agressivas e atuou em três espetáculos teatrais.

A atriz intérprete de Miriam é filha de pais angolanos. Ao Gshow, ela falou sobre a personagem ser negra em 2022. “Centralizar pessoas pretas em vários tipos de realidades dentro da TV, como Miriam e sua profissão, é uma luta direta contra imagético estrutural racista que limita as experiências de pessoas pretas em diáspora em qualquer área da vida”, disse. Quem também aprovou a escalação da jovem foi a própria Rose Abdallah: “Somos majoritariamente negros. Só posso aplaudir! Bravo!”