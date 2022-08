Jove fica com Miriam na novela Pantanal ou volta com Juma?

Com a entrada da nova ‘crush’ do mocinho em Pantanal, será levantada a dúvida se Jove fica com Miriam ou voltará para os braços de Juma (Alanis Guillen). Nos episódios que serão exibidos nesta semana, o caçula ficará encantando com agroecóloga e irá tirar sua aliança de casamento.

Jove fica com Miriam no final de Pantanal?

Jove (Jesuíta Barbosa) não fica com Miriam (Liza Del Dala) em Pantanal. Apesar do breve envolvimento com a moça, ele voltará para a fazenda e se reconciliará com Juma nas próximas semanas.

Em cenas que vão ar nesta segunda-feira, 8, Jove chega em Santa Catarina, onde conhece Miriam, uma profissional da Agroecologia que está à frente do projeto piloto que o caçula implementa com a ajuda de Matilde (Mareliz Rodrigues).

O encanto entre os dois é imediato: ele fica fascinado com o conhecimento que a consultora tem sobre o assunto, enquanto ela fica admirada com a preocupação genuína que Jove tem com o meio ambiente.

Empolgada com a chegada do mocinho, Miriam até irá sugerir que Jove fique mais tempo na fazenda. No entanto, no capítulo que vai ao ar na quarta-feira, 10, a agroecóloga vai descobrir que o rapaz deixou sua aliança no carro. Ela ainda ficará perplexa quando souber que o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) foi ao encontro de um agricultor que apenas ele consegue ver – que é ninguém menos, ninguém mais do que o Velho do Rio (Osmar Prado).

A relação dos dois será breve. Ainda nesta semana, Filó (Dira Paes) irá até a tapera para tentar convencer Juma a perdoar Jove. A menina-onça confessará que não consegue parar de pensar no marido, mas ainda assim permance irredutível. Sobrará para o Velho do Rio intervir e pedir para a mocinha voltar para o rapaz.

Será apenas no capítulo de 19 de agosto, sexta-feira, que Jove pedirá desculpas ao Velho do Rio, que aceitará o perdão do neto. O caçula irá procurar Juma na tapera, que finalmente irá ceder e voltar para o seu amado. Os dois vão se beijar para selar a união.

Miriam Pantanal 1990 x 2022

Rose Abdallah foi a atriz que interpretou Miriam na primeira versão da novela, em 1990. Hoje, a artista está com 60 anos de idade e segue carreira artística. Seus últimos trabalhos na televisão foram nas séries Sob Pressão em 2021, Vítimas Digitais, em 2019, e em Os Anos Eram Assim, em 2017, produções da Globo.

Atualmente, ela faz parte da companhia de teatro fundada por Antônio Abujamra, chamada os Privilegiados, na qual trabalha como atriz e diretora.

Além de Pantanal, fez algumas participações no cinema. Feliz Natal (2008), Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010), Strovengah – Amor Torto (2011), Natureza Morta (2020) e Não Vamos Pagar Nada (2020) são alguns dos filmes que contam com a atriz no elenco. Também esteve brevemente em A Grande Família, em 2008.

Já em 2022, o papel ficou com Liza Del Dala, nascida no Rio de Janeiro e filha de pais angolanos. Essa é a primeira novela da jovem atriz de 22 anos – recentemente, ela esteve na segunda temporada do seriado Bom Dia, Verônica, da Netflix, no qual interpretou Carol. Ela também produziu e estrelou o curta-metragem Rosas Agressivas e atuou em três espetáculos teatrais.

Em entrevista ao Gshow, ela falou sobre a parceria com Jesuíta Barbosa. “Ele é um artista muito comovente, dedicado e através do seu talento e sensibilidade artística eternizou várias historias […] Contracenar com ele é uma honra e um mar de aprendizado ao mesmo tempo”, disse.

A história de Miriam é um pouco diferente no remake. Em 1990, Jove e a moça se conheceram durante um rodeio. Para esta versão, o primeiro contato entre eles será durante uma viagem do rapaz. Além disso, a personagem agora é uma mulher negra. “Centralizar pessoas pretas em vários tipos de realidades dentro da TV, como Miriam e sua profissão, é uma luta direta contra imagético estrutural racista que limita as experiências de pessoas pretas em diáspora em qualquer área da vida”, concluiu a atriz.