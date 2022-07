Joventino morre em Pantanal? Relembre o que acontece

Depois de ser jurado de morte por Alcides (Juliano Cazarré), há a dúvida se Joventino morre em Pantanal. O filho caçula de José Leôncio (Marcos Palmeira) deu um soco no peão durante sua festa de casamento, que deixou o funcionário de Tenório (Murilo Benício) querendo vingança.

Joventino morre em Pantanal?

Joventino morre em Pantanal? O rapaz termina a trama vivo e longe do perigo. Alcides vai desistir de matar o marido de Juma (Alanis Guillen) pois terá que pedir abrigo na fazenda de José Leôncio após Tenório (Murilo Benício) descobrir que ele mantém um caso com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

O peão terá que se humilhar para que o rei do gado deixe que ele fique no local, conforme antecipado pelo Notícias da TV. Ele contará com a ajuda de Tadeu (José Loreto) para convencer o fazendeiro a contratá-lo. “Eu tô arrependido, seu Zé Leôncio”, dirá o rapaz. “E eu acho que o senhor pode confiar nele”, defenderá Tadeu (José Loreto).

“Num sujeitinho que jurou de morte um filho meu?”, rebatera Zé. Mas Alcides vai jurar que não quer mais saber de vingança: “Eu retiro a jura que fiz. Até porque, foi tudo culpa minha. Pra mim aquilo tudo já tá esquecido”. Jove concordará em perdoar o peão e dirá que “são águas passadas”.

Após ser convencido por Jove, José Leôncio aceita o peão em sua fazenda, mas deixa claro que há regras: “Ocê sabe que aqui, nas minhas terras, ocê não vai andar armado. Nem vai beber feito um gambá. Aqui, nessa fazenda, sujeito que anda fora da linha uma vez, não tem uma segunda chance”.

Alcides começa a trabalhar na fazenda e deixa a desavença com Jove para trás. Até porque, em breve, ele terá problemas maiores para se preocupar quando Tenório descobrir onde ele está e planejar uma vingança contra o ex-funcionário.

Final de Jove e seus irmãos em Pantanal

Jove tem um final feliz ao lado de Juma (Alanis Guillen) em Pantanal. Os dois terão uma filha, que receberá o nome de Maria Marruá Leôncio, em homenagem a mãe de Juma.

Depois da morte de José Leôncio, Jove assume os negócios da família ao lado dos irmãos. O caçula continua morando no Pantanal e constrói uma família ao lado de sua esposa.

Já José Lucas (Irandhir Santos), na primeira versão da trama ficou com Irma (Camila Morgado). O primogênito engatou um romance com a ruiva após ela ser abandonada por Trindade (Gabriel Sater) depois do nascimento de seu filho. Além de formar uma família com a tia de Jove, ele também entra para a política e se torna vereador.

Tadeu se casa com Zefa (Paula Barbosa) em uma cerimônia realizada no último capítulo da trama. Os dois terminam a trama vivendo felizes na fazenda.

Quem fica com a sela de prata?

Tadeu é quem fica com a sela de prata. Jove e José Lucas desistem da competição por estarem focados em outras prioridades e o filho de Filó (Dira Paes) aceita ficar com o artefato para si.

O primeiro a deixar a competição é José Lucas. O primogênito diz que não é merecedor do item e afirma para Tadeu que ele é a pessoa que mais merece ter a sela do velho Joventino. Em seguida, é a vez de Jove deixar a disputa de lado.

O caçula até estava focado em derrotar os irmãos, mas ao assumir os negócios de seu pai e após o casamento com Juma, suas prioridades mudam e ele deixa a sela de lado.

A desistência dos filhos chateia José Leôncio, mas ele acaba acatando a decisão dos rapazes e dá a sela para Tadeu, que fica satisfeito com a conquista.