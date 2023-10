Judite morre em Todas as Flores?

Depois de Zoé (Regina Casé) tirar Maíra da fazenda, a vilã mantém a filha presa em um quartinho nos fundos da obra social, para que ela não seja vista por ninguém. Humberto (Fábio Assunção) é quem descobre o paradeiro da perfumista e conta para Judite (Mariana Nunes), que se arrisca mais uma vez, ao lado de Pablo (Caio Castro), para resgatar a mocinha.

O que acontece com Judite em Todas as Flores?

Judite consegue resgatar a afilhada com a ajuda de Pablo e conclui a missão sã e salva. Os três voltam para a casa da costureira no bairro da Gamboa, onde Maíra se esconde nos fundos com Rivaldinho, seu filho recém-nascido.

A costureira e o filho armam um plano para tirarem a protagonista do cárcere privado. O rapaz distrai Garcia (Adriana Seiffert), fingindo estar interessado no projeto social, enquanto Judite ajuda a afilhada a sair do local. Quando a funcionária percebe, já é tarde demais.

Zoé e Vanessa (Letícia Colin) não vão deixar a fuga de Maíra por isso mesmo. A megera vai colocar os capangas da organização atrás da loira, enquanto a estilista vai sugerir que elas sequestrem Rivaldinho para ter a afilhada de Judite nas mãos.

A personagem de Mariana Nunes e Pablo vão conseguir proteger Maíra e a criança por pouco tempo. Em cenas que vão ao ar na próxima semana, os criminosos que fazem parte da quadrilha de tráfico humano vão invadir a casa de Judite e levarão Rivaldinho para Zoé.

A megera conseguirá o que quer: ter o controle sobre Maíra, que fica desesperada com o sequestro do filho. A loira vai fingir cooperar com Zoé, mas se cansará de ser boazinha e armará um plano com Pablo para roubar a fortuna da vilã como forma de vingança. Judite não ficará sabendo da armação por enquanto.

Será com esse dinheiro que Maíra pagará pela cirurgia que fará com que ela recupere parte da visão na próxima quinta-feira, 12.

Qual o final de Judite na novela?

Judite termina a novela sem nenhum interesse amoroso, mas feliz. A personagem cai no samba da Gamboa, cena que marca seu desfecho no folhetim.

Até lá, a costureira da Rhodes voltará a se relacionar brevemente com Humberto. Os dois, que foram namorados no passado, têm uma breve recaída até que a mulher descobre o verdadeiro caráter do pai de Rafael (Humberto Carrão), que é comparsa de Zoé nas vilanias, e coloca um ponto final no namoro.

Judite também tem uma grande briga com Pablo após o rapaz descobrir a verdadeira identidade de seu pai. O vendedor da Rhodes se voltará contra a mãe e ficará ao lado do patriarca, já que não se sentirá mais à vontade para conviver com a mãe.

A relação de Judite e Pablo permanece abalada até os capítulos finais. Tanto que o rapaz termina a novela vivendo no exterior após colocar as mãos em uma fortuna que era de Humberto, enquanto a costureira permanece trabalhando na Rhodes e morando na Gamboa.

O último capítulo de Todas as Flores deve ir ao ar em dezembro. A novela originalmente tem 85 episódios e foi dividida em duas partes, mas a Globo está fazendo edições e cortando dezenas de cenas, deixando a obra ainda mais curta.

A partir da próxima semana, a trama terá como foco a determinação de Maíra em se vingar de Zoé e Vanessa para fazê-las pagar por tudo de ruim que lhe causaram ao longo da trama. A protagonista contará com a ajuda de Pablo em seus planos.