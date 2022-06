Juma e Zé Lucas ficam juntos? Casal vai morar na tapera

Jove (Jesuíta Barbosa) terá que ficar esperto se não quiser perder o amor de sua vida, já que Juma e Zé Lucas ficam juntos na tapera durante um tempo. O romance entre os dois não vai se desenvolver, mas o primogênito de José Leôncio tentará beijar a cunhada à força.

Juma e Zé Lucas ficam juntos na novela Pantanal?

Juma (Alanis Guillen) e Zé Lucas (Irandhir Santos) não ficam juntos em Pantanal. O que vai acontecer é que os dois vão conviver juntos na tapera por um tempo, o que pode levar o público a pensar que os dois finalmente se acertarão – mas isso será temporário.

Juma e Jove vão se desentender novamente e a menina-onça voltará a viver na tapera. O filho de Madeleine (Karine Teles) irá se afastar da namorada – Zé Lucas vê o rompimento como uma oportunidade de se aproximar da protagonista.

Sentindo uma mistura de receio e desejo, Juma deixará que José Lucas vá morar na tapera com ela. No entanto, os dois não vão ter qualquer tipo de envolvimento amoroso. Tomado pela vontade de ficar com a menina-onça, Zé Lucas tentará beijá-la à força em uma tentativa de abuso.

Em cenas que devem ir ao ar no capítulo de 7 de julho, quinta-feira, José Lucas pedirá um beijo para Juma. A protagonista prontamente se recusará a beijar o cunhado, que não vai aceitar levar um fora da jovem. “Pode arrancar minhas orelhas, pode até virar onça se você quiser, mas eu vou dar um beijo na sua boca”, diz o caminhoneiro.

Na primeira versão da novela, Juma saiu correndo para longe de Zé Lucas mas ele conseguiu alcançá-la. O peão derruba a garota no chão e se debruça sobre ela – a cena é interrompida pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que manda o caminhoneiro deixar a menina em paz.

No remake, será a onça na qual Maria Marruá (Juliana Paes) encarnou quem vai chegar primeiro para socorrer a filha. Depois, o Velho do Rio convencerá José Lucas a deixar a tapera.

Qual o final de Juma?

Juma e Jove se acertam e se casam em Pantanal. Em breve, os dois vão se unir oficialmente em uma cerimônia que será celebrada na fazenda de José Leôncio. Na primeira versão da trama, a celebração foi interrompida pelo Velho do Rio tocando berrante e por uma confusão com Alcides (Juliano Cazarré) mas mesmo assim os pombinhos conseguiram se casar.

A menina-onça fica grávida e dá à luz a uma menina, que recebe o nome de Maria Marruá Leôncio – de acordo com o Velho do Rio, a alma de sua mãe reencarnou em sua filha.

E o de José Lucas?

José Lucas termina a novela ao lado de Irma (Camila Morgado). Ele irá namorar a ruiva e ajudá-la a criar o filho que ela terá com Trindade (Gabriel Sater). Mas antes, ele se envolverá com a jornalista Érica (Marcela Fetter), que fingirá estar grávida dele para tentar colocar as mãos na herança do caminhoneiro.

Público reprova aproximação entre Juma e José Lucas de Nada

Quem não está gostando nada da aproximação de José Lucas e Juma, além do próprio Jove, é o público da novela. As redes sociais estão cheias de internautas reclamando da insistência do peão em tentar conquistar a cunhada.

“A paixão do José Lucas pela Juma é tão chata quanto a da Guta pelo Marcelo #Pantanal”, escreveu o perfil de entretenimento Vai Desmaiar. “Juma e José Lucas tem 0 química.”, escreveu outro internauta.

Além de não gostarem do enredo do “casal”, o público torce para que Juma e Jove fiquem juntos, sem a interferência do caminhoneiro.

