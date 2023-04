Karina morre em Travessia depois de ter as fotos vazadas?

Karina ficou depressiva e passou a machucar a si própria depois que foi vítima de estupro virtual por um pedófilo. O criminoso chantageia a garota, mas mesmo assim vaza as fotos da adolescente para um site adulto, que são vistas por um colega de classe da adolescente.

Desesperada, a menina foge e deixa a família preocupada. Saiba até onde vai a história da Karina em Travessia.

O que vai acontecer com Karina em Travessia?

Karina não morre na novela Travessia. A garota contará com a ajuda dos pais, da amiga Isa (Duda Santos) e da polícia para se recuperar do episódio.

Em cenas que vão ao ar a partir desta sexta-feira, 28, Joel (Nando Cunha) e Marineide (Flávia Reis) vão ficar desesperados à procura de Karina, que sumirá após ficar sabendo que um garoto de sua escola encontrou uma foto dela em um site de conteúdo adulto.

A adolescente será encontrada Isa e estará com muita febre. Conforme adiantado pelo Notícias da TV, a garota vai murmurar o que aconteceu: "Não era a Bruna, não era!".

Posteriormente, as duas jovens serão encontradas pelos policiais. Isa contará para Helô (Giovanna Antonelli) o que ouviu a amiga dizer, fazendo com que a delegada, que já estava investigando o pedófilo por outros crimes, descubra o que aconteceu.

"Não estava falando também coisa com coisa, é febre. Ela está muito quente, ficou dizendo que a Bruna Schuller não existia", contará a jovem. Ao descobrir que a garota foi vítima de estupro virtual, Helô aconselhará Joel e Marineide a acolher a filha.

"Não se sinta culpada. Você foi vítima! Você não merece castigo nenhum, tá me escutando? Você foi vítima", dirá a policial.

Karina será acolhida e tempos depois retornará para a escola. Monteiro (Ailton Graça) dará uma palestra sobre o assunto na escola e quando a adolescente retornar aos estudos, ela se surpreenderá com o apoio dos colegas.

Pedófilo será preso em Travessia?

O criminoso interpretado por Cláudio Trovar vai pagar pelos crimes cometidos no final da novela Travessia. Helô conseguirá localizar o pedófilo ,que já carrega outras acusações pelo mesmo crime, e iniciará uma verdadeira caçada contra o pilantra, de acordo com a revista Contigo.

O confronto entre o criminoso e a polícia acontecerá dento de um shopping. Por coincidência, Stenio (Alexandre Nero) estará em uma joalheria neste momento e será feito de refém pelo pedófilo.

Desesperada ao ver seu amado nas mãos do bandido, a delegada tentará negociar. "Ninguém vai te fazer nada. Solta ele, solta essa arma, levanta as mãos e vem. Confia em mim. Ninguém vai te agredir. Pensa, você não tem saída. Só vai escolher entre piorar ou melhorar tua situação. Vem", dirá ela.

O personagem ficará distraído por um momento, do qual Helô vai aproveitar para desarmá-lo, prendendo-o em seguida.

Karina identificará o abusador, que terá um final trágico. Na cadeia, o criminoso será perseguido por outros presos e morto.

Quando termina Travessia?

Travessia termina em 5 de maio, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. O desfecho do caso de Karina e a prisão do pedófilo será exibida na última semana.

A trama também deixa para os últimos capítulos a descoberta da nova gravidez de Brisa (Lucy Alves), a resolução do mistério sobre o parente misterioso da protagonista e a explicação do porquê o exame de DNA de Tonho (Vicente Alvite) deu negativo.

O público acompanha ainda a descoberta de Chiara (Jade Picon), que enfim saberá que Moretti (Rodrigo Lombardi) é seu pai biológico e que Débora (Grazi Massafera) é sua mãe.

O folhetim termina depois de suar para subir os números de audiência e dificuldade para conquistar o público. Mesmo na reta final, a trama de Glória Perez segue recebendo críticas por cenas sem sentido.

O folhetim será substituído por Terra e Paixão a partir de 8 de maio, segunda-feira. A trama é de autoria de Walcyr Carrasco e terá temática rural, com Bárbara Reis, Cauã Reymond e Johnny Massaro no elenco.

