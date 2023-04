Na final de Oto em Travessia, hacker reata com Brisa e vira pai

Com as últimas semanas da novela, o destino de Oto em Travessia é um dos momentos mais aguardados pelos noveleiros. Já sabemos que o hacker vai terminar com Bia, mas o casal Brisoto vai acontecer? Vem ver como será o final da novela das 9.

Como Oto e Brisa voltam?

Oto voltoa a ter contato com a ex-noiva para ajudá-la a se livrar da cadeia pelas falsas acusações que estão em suas costas e Bia tem se incomodado cada vez mais com a situação. Por isso, o casal viverá momentos de conflitos nos próximos capítulos, segundo mostram os resumos da novela.

A moça vivida por Clara Buarque colocará o amado na parede, mas ele afirmará que ainda quer ficar com ela. Mesmo com a declaração, ele ainda se sentirá confuso com tudo. Por isso, pouco depois Bia colocará um plano em ação para saber como estão os sentimentos do amado em relação a Brisa e enfim terá sua resposta.

A bióloga vai armar que Brisa e Oto em Travessia se esbarrem em uma praça e assistirá tudo de longe. Durante o encontro, o hacker e a maranhense acabarão se abraçando e o contato físico entre os ex-namorados terminará em um beijo. Sem alternativa e nem vontade de continuar em um relacionamento fracassado, Bia perceberá que o noivo prefere ficar Brisa e deixará o caminho livre para o casal.

Depois de um longo tempo separados, a dupla finalmente se entregará ao amor novamente e desta vez não vão se separar mais.

Nasce filho de Brisa e Oto em Travessia

Após a dupla reatar o relacionamento, o casal terá uma ótima notícia. Segundo adiantou o Notícias da TV, Brisa vai descobrir uma gravidez. O folhetim terá um salto de seis meses e por isso o público verá o barrigão da protagonista nos capítulos da ultima semana e até mesmo o nascimento da criança, que será uma menininha.

Apesar do ressentimento ao perder Oto, Bia não será um empecilho na vida do casal e ainda ajudará Brisa na reta final do folhetim. Isso porque Bia descobrirá qual é o problema da moça e o motivo que levou todos os testes de DNA de Tonho e Brisa darem negativos.

Ainda segundo as informações, foi revelado que a bióloga fará a descoberta que a maranhense é uma mulher quimera, uma condição genética rara em que a pessoa tem sequências diferentes de DNA no corpo devido a óvulos que se fundiram durante a formação do embrião.

Por isso, o momento do nascimento da filha de Brisa e Oto em Travessia será essencial para a mocinha provar sua inocência. Na sala do parto estará um geneticista que fará um teste na bebê e na mãe. Isso provará que Brisa é uma mulher quimera e que a criança é filha biológica da personagem de Lucy Alves, assim como Tonho (Vicente Alvite).

Qual novela vai substituir Travessia?

A novela Terra e Paixão vai entrar no lugar de Travessia a partir do dia 8 de maio. O folhetim é escrito por Walcyr Carrasco e tem a atriz Barbara Reis como a protagonista Aline. A famosa foi vista recentemente no elenco de Todas as Flores como Débora.

Para quem ainda não conferiu a história do próximo folhetim das 21h00, a trama se passará no Mato Grosso do Sul e mostrará o embate de Aline, que fica viúva e passa a cuidar das terras do marido, e o vilão Antonio (Tony Ramos). O fazendeiro quer a todo custo as terras da moça e não medirá esforços para derrotá-la. A situação se intensificará quando a mulher chamar a atenção dos dois filhos dele, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

Assista a nova chamada da novela:

