Lançamento nos cinemas: 18 filmes estreiam em dezembro

Veja os filmes que vão estar entre as estreias do mês de dezembro de 2023. Na imagem, Aquaman 2: O reino Perdido - Foto: Reprodução/Divulgação/Warnes Bros

No último mês do ano, o público terá vários opções para conferir nas telonas, desde filmes de herói, até suspense, ação e lançamentos nacionais. Entre as produções mais aguardadas, aparecem Aquaman 2 e também Wonka, que traz uma nova versão do icônico personagem de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Veja quais filmes estreiam em dezembro de 2023!

07/12 - Wonka | estreias de filmes em dezembro

Logo na primeira semana do mês, no dia 7 de dezembro, o público poderá conferir a estreia de Wonka, dirigido por Paul King, responsável por As Aventuras de Paddington, e estrelado pelo estadunidense Timothée Chalamet, astro de Duna, Me Chame pelo Seu Nome, entre outros.

O longa-metragem reconta a história de Willy Wonka, já retratado duas vezes nos cinemas, em A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971 e depois no remake de 2005. A história apresenta o rapaz em seus primeiros anos na indústria do doce, mostrando como ele se tornou o icônico chocolateiro.

07/12 - Tá Escrito com Larissa Manoela

Quem gosta de comédia nacional poderá conferir entre os filmes que estreiam em dezembro Tá Escrito, que chega às telonas no dia 7 de dezembro. O longa é estrelado pela atriz Larissa Manoela, que compartilha a tela com o noivo, o ator André Luiz Frambach, além de contar também com Caroline Dallarosa, Victor Lamoglia, Kevin Vechiatto, entre outros.

A história segue os passos da jovem Alice, papel de Larissa, que acredita que os astros estão contra ela e sua descrição de signo não tem nada a ver com sua real personalidade. No entanto, tudo muda em sua vida quando ela é escolhida para escrever sobre astrologia e recebe um livro em branco com instruções que mudarão tudo. Ela então acaba com um poder em mãos, o de influenciar previsões.

14/12 - Apaixonada | estreias de filmes em dezembro

E quem é fã de uma comédia romântica poderá conferir outro nacional, o longa Apaixonada, com Giovanna Antonelli, que estreia no dia 14 de dezembro. Baseado no livro Apaixonada aos 40 de Cris Souza Fontês, a produção também conta com os atores Bruno de Mello, Rodrigo Simas e Danton Mello.

A trama segue os passos de Bia, uma mulher de 40 anos que percebe que seu casamento de mais de duas décadas não tem mais para onde ir e está fálido. Por conta disso, ela acaba em uma crise em busca de mudanças, já que não pode desperdiçar o resto de sua vida. Após se divorciar e assim também acabar afastada da filha, ela passa por uma fase de autoconhecimento e começa a se aventurar em novos desafios.

21/12 - Aquaman 2: O Reino Perdido

Cinco anos após o sucesso do primeiro Aquaman, que fez mais de 1 bilhão de dólares de bilheteria em 2018, o personagem interpretado por Jason Momoa agora retorna em Aquaman 2: O Reino Perdido, que estreia no dia 21 de dezembro. Assim como o primeiro longa do super-herói da DC, essa continuação também é dirigida por James Wan, responsável por produções como Maligno, Invocação do Mal, Sobrenatural, entre outros.

Neste segundo filme, Aquaman está com uma vida diferente, agora é um homem de família com filho, mas ele não pode ficar parado com um poder ancestral é liberado e tudo fica em risco. Por conta disso, ele acaba obrigado a firmar uma aliança mais do que improvável para conseguir proteger Atlântida e salvar todos a seu redor.

28/12 - Mamonas Assassinas: O Filme

A partir do dia 28 de dezembro, o público poderá conferir Mamonas Assassinas - O impossível não existe entre os filmes que estreiam nos cinemas, a produção não é um documentário e sim uma cinebiografia que contará os passos da banda até se tornar um sucesso nacional.

A história mostra quando Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento resolvem tentar o sonho no meio musical, mas encontram barreiras. No entanto, eles não podiam imaginar que seu humor somado ao talento pudesse virar marca registrada da banda, que se tornaria uma das maiores do país.

No elenco, Alberto Hinoto ficou com o papel de Bento, Robson Lima é Julio, Adriano Tune ficou com Samuel, Rener Freitas vive Sergio e Ruy Brissac ficou com a missão de interpretar Dinho.

28/12 - Priscilla

No dia 28 de dezembro, outra aguardada produção também chega entre as estreias de filmes do mês, o longa Priscilla, dirigida pela aclamada diretora Sofia Coppola, de Virgens Suicidas, e estrelado por Jacob Elordi, de Euphoria, e Cailee Spaeny, Jovens Bruxas. O longa mostra a relação de Priscilla e Elvis Presley, um dos casais mais famosos do mundo dos artistas e com um relacionamento envolto em controvérsias. Eles ficaram casados entre 1967 e 1973 e foram pais de Lisa Marie Presley.

Outros filmes que estreiam nos cinemas em dezembro de 2023

Muitos outros filmes estão marcados para chegar às telonas no mês de dezembro e o público tem opções de diversos gêneros. Logo no começo do mês, O terror Feriado Sangrento estreia para quem não quer apenas filmes leves para a época de festas, quem também aparece na lista é a ação Os Três Mosqueteiros: Milady, além do suspense O Sequestro do Voo 375.

Quem gosta de música também terá shows para assistir, um especial gravado no Japão do grupo Seventeen será exibido, assim como a nova turnê de Beyoncé, Renaissance.

07/12 - Feriado Sangrento

07/12 - O Sequestro do Voo 375

14/12 - Quem fizer Ganha

14/12 - Os Três Mosqueteiros: Milady

14/12 - Godzilla Minus One

14/12 - A Viagem Encantada

14/12 - A Maldição do Queen Mary

14/12 - O Silêncio da Vingança

16/12 - Seventeen Tour Follow to Japan: Live Viewing

21/12 - Renaissance: Um filme de Beyoncé

28/12 - O Senhor do Caos

28/12 - Minha Irmã e Eu

