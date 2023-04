Larissa Luz é a Abelha Rainha do Masked Singer? Saiba spoilers

O reality show musical de mascarados comandado por Ivete Sangalo está cada vez mais próximo de sua final, prevista para o dia 9 de abril. Restam apenas quatro competidores e o público está curioso para saber a identidade de cada um deles. Larissa Luz é a Abelha Rainha do Masked Singer? Nos últimos dias, circulou na mídia que a cantora de 35 anos é a pessoa por trás da fantasia.

A TV Globo é claro não confirma que Larissa Luz é a Abelha Rainha do Masked Singer por manter o assunto em segredo e nem mesmo a famosa citou o assunto nas redes sociais. Porém, alguns veículos de comunicação - como o Notícias da TV - já conseguiram adiantar os nomes dos finalistas antes dos últimos programas irem ao ar e Larissa Luz está entre eles.

Quem é Larissa Luz?

Larissa Luz é uma cantora, compositora e produtora musical baiana. Ela nasceu em maio de 1987 em Salvador, capital do estado, e começou a se aventurar com o canto e aulas de instrumentos ainda na infância.

Entre os anos 2007 e 2012, Larissa fez parte da banda Araketu. Quando deixou o grupo, deu início a carreira solo e lançou seu primeiro álbum, Mudança, que contava com 9 faixas, entre elas Trança, Dança Livre, Jambo Moça, Fim de Papo, entre outras.

Alguns anos depois, em 2016, ela lançou o álbum Território Conquistado, que recebeu o Prêmio Caymmi e foi indicado na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português ao Grammy Latino.

Nos últimos anos, ela lançou o álbum Trovão (2019), o EP Deusa Dulov (Vol. 1) (2022) e a faixa Uva Niágara (2022).

Além disso, a Abelha Rainha do Masked Singer Brasil 2023 é conhecida por ter interpretado a artista Elza Soares no musical Elza em 2018 nos palcos do teatro e por ser uma das apresentadoras do programa Saia Justa, do canal GNT.

Conheça o videoclipe de Afrodate e compare a voz da cantora com a Abelha Rainha do Masked Singer:

Mascarados do Masked Singer que ainda serão revelados no reality

Além de revelar que Larissa Luz é a Abelha Rainha do Masked Singer 2023, o Notícias da TV divulgou os nomes dos outros finalistas, a Vovó Tartaruga, o Galo e a DJ Vitória-Régia.

Segundo as informações, a Vovó Tartaruga é fantasia da atriz Nanda Costa, de 36 anos, que apareceu como jurada convidada durante a temporada para despistar os jurados e o público.

Já o Galo é ninguém mais, ninguém menos que o rapper Xamã, de 33 anos de idade, conhecido por hits como Malvadão 3.

A DJ Vitória-Régia foi revelada ser a cantora e ex-BBB Flay, de 28 anos. De acordo com uma matéria em primeira mão do Observatório da TV, a famosa foi a campeã da temporada. O programa já está gravado e tem previsão de ir ao ar no domingo da próxima semana, dia 9 de abril.

Quem já foi desmascarado no Masked Singer Brasil 2023

O Masked Singer Brasil 2023 estreou no dia 22 de janeiro. A exibição do programa é aos domingos no período da tarde, por volta das 15h40. Nesta terceira temporada, o reality show conta com Sabrina Santo, Tais Araujo, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch como jurados fixos e traz convidados especiais ao longo da temporada.

O primeiro desmascarado da temporada foi Paulo Betti, que era o Coelho. Na semana seguinte, Erika Januza se despediu da atração, ela usava a fantasia de Broco-Lee. Veja todos:

1º desmascarado - Público descobriu que Paulo Betti era o Coelho

2ª desmascarada - Erika Januza era o Broco-lee e foi eliminada na segunda semana

3º desmascarado - Marcelo Serrado usou a fantasia de Milho de Milhões no Masked Singer 2023

4º desmascarado - Fernando Fernandes foi desmascara como o Circo

5º desmascarados - Emanuelle Araújo e Tatau eram Romeu e Julieta

6º desmascarados - Os Suculentos eram Rosana, Blau Blau e Patrícia Marx

7º desmascarado - O ex-jogador de futebrol Richarlyson era o filtro de barro

8ª desmascarada - Solange Couto usava a fantasia de Capivara no programa

9º desmascarado - Babu Santana era o professor Coruja

10º desmascarado - O cantor e compositor Mano Walter era o Dinossauro no Masked Singer 2023