Lembra dele? Amaury Lorenzo esteve em Além da Ilusão

Em destaque na novela das 9, o ator Amaury Lorenzo pode estar experimentando a fama de um personagem popular nas telinhas pela primeira vez, mas ele não é nenhum rosto totalmente desconhecido, já que fez outras novelas antes. No ano passado, o famoso esteve na faixa das 6 com a novela Além da Ilusão. Apesar de o papel não ter sido grande, o trabalho lhe rendeu atenção de um dos produtores da emissora, o que resultou em seu atual projeto.

Quem foi Amaury Lorenzo na novela Além da Ilusão?

O ator Amaury Lorenzo interpretou o segurança Aristides em Além da Ilusão. Ele trabalhava no cassino que servia de palco de algumas cenas da novela e esteve presente ao longo da história. Embora não fosse um papel de destaque na trama, ele ganhou cenas ao lado de personagens importantes do folhetim de Alessandra Poggi.

Em uma das sequências marcantes de Lorenzo (Guilherme Prates), que depois de altos e baixos ainda perde suas economias no cassino, ele é quem aparece para expulsar o rapaz do local, que faz uma cena desesperada por causa da má sorte.

Esta não foi a primeira vez que Amaury Lorenzo interpretou um segurança. Alguns anos antes, em 2019, ele repetiu a profissão em um papel de Amor Sem Igual, novela da Record. Na trama, ele interpretava um funcionário que estava sempre ao lado de Tobias (Thiago Rodrigues), o vilão da história.

Mesmo com o pouco destaque na trama de Poggi, o trabalho de Amaury Lorenzo chamou atenção. O convite para Amaury Lorenzo interpretar Ramiro em Terra e Paixão veio do produtor de elenco Fábio Zambroni, também responsável por Além da Ilusão. Segundo Zambroni contou ao Domingão, em setembro, Amaury já estava em seu radar nos últimos anos por causa de testes para outros projetos da casa, mas a parceria foi firmada mesmo com a novela das 6 e depois quando foi realizada a escalação de Ramiro, Amaury foi o grande escolhido para o papel.

A esta altura, Amaury já tinha feito várias outras novelas na TV Globo, mas todas com papéis pequenos. Em A Dona do Pedaço (2019) ele foi o investigador de Chiclete (Sergio Guizé) e em Bom Sucesso (2019) ele interpretou o treinador de basquete Jackson. Além disso, fez aparições em O Outro Lado do Paraíso (2017), A Força do Querer (2017), Pega Pega (2017) e Espelho da Vida (2018).

O grande sucesso da carreira do ator de 37 anos veio mesmo agora em 2023, com o personagem Ramiro de Terra e Paixão. O capanga de Antônio (Tony Ramos) é destaque na história desde os primeiros capítulos, quando foi responsável pela morte do marido da protagonista Aline (Bárbara Reis), por conta das ordens do patrão.

Mas o que realmente tornou a história do caipira uma queridinha entre os núcleos da novela para o público foi o envolvimento com Kelvin (Diego Martins), o garçom do bar de Nova Primavera tem muita química com o capataz e sentimentos que saltam da tela. Por conta criação conservadora e preconceituosa, Ramiro se nega a se jogar no romance com o rapaz por medo, mas a dupla está cada vez mais próxima e Kelvin não sai da cabeça de Ramiro.

Entre o público, a torcida para que a dupla ganhe um final feliz lado a lado na novela é grande. Apesar de ainda não terem um relacionamento amoroso de verdade, eles são um casais favoritos do público e ganham muitas cenas de humor na história.

Veja Debora Ozório em Além da Ilusão

Amaury Lorenzo é casado na vida real?

Na vida real, o coração de Amaury Lorenzo ainda não está tomado. O ator está solteiro e já revelou que por enquanto está comprometido inteiramente com seu trabalho. Em entrevista para Patricia Kogut, do O Globo, em junho, ele contou que está "casado" com Ramiro e não tem tempo nem para beijar na boca por enquanto, já que está com uma oportunidade única com o personagem no horário nobre da TV Globo.

Muito discreto sobre sua vida pessoal, o ator não revelou romances anteriores, seja com pessoas famosas ou anônimos, e prefere manter essa parte de sua vida privada. O que revelou durante o papo com Kogut para O Globo, é que com o destaque da novela tem recebido muita atenção e elogios. O ator até virou alvo de nudes de fãs. Atualmente, ele tem quase meio milhão de seguidores no Instagram.

Além de não ser casado, Amaury Lorenzo também não tem filhos, mas seu contato com crianças e jovens é grande, já que ele dá aulas de teatro para menores de idade em situação de vulnerabilidade social há 15 anos.

Leia também - Quem é Rodolfo em Terra e Paixão?