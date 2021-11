Leopoldina sofre com rejeição da sogra em Nos Tempos do Imperador

O caminho até o casamento de Leopoldina (Bruna Griphao) e Augusto (Gil Coelho) não está sendo fácil em Nos Tempos do Imperador. Em um primeiro momento, o nobre se recusou a casar com a filha caçula de Pedro (Dom Pedro II). Após ele se render à paixão, o problema será a mãe do duque, que rejeitará a nora.

Leopoldina pede para virar freira em Nos Tempos do Imperador

Augusto finalmente receberá a resposta da carta que enviou para sua mãe, pedindo permissão para se casar com Leopoldina. Para a decepção do duque e de Dina, Clementina de Orléans não vai autorizar o casamento do filho com a princesa. Desolada, a irmã de Isabel (Giulia Gayoso) fará um grande drama para a sua família e dirá que, se não puder se casar com Augusto, irá virar freira. “Nunca mais quero ficar noiva de ninguém! A partir de agora, serei noiva de Jesus Cristo! Vou me tornar freira”, dirá a jovem.

Mesmo com a negativa de sua mãe e a exigência que ele volte para a Europa imediatamente, Augusto dirá que vai se casar com Leopoldina em Nos Tempos do Imperador mesmo assim.

O desespero dos dois não vai durar muito tempo. No capítulo que será exibido em 13 de novembro, o duque ficará exultante ao conseguir a autorização para se casar.

Como assistir a novela

Nos Tempos do Imperador vai ao ar segunda a sábado, às 18h25, na Globo. A novela marca a volta dos folhetins inéditos da Globo. A trama é escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão e é protagonizada por Selton Mello, Leticia Sabatella e Mariana Ximenes.

Todos os episódios ficam salvos no GloboPlay após a exibição da novela. Para assistir, é necessário ter um dos planos de assinatura. O mais acessível tem o custo de R$22,90 por mês.