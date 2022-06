Levi atira em Juma e tapera da Marruá vive dias de caos

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Levi terá um embate com a filha de Maria Marruá. Os dois estarão na tapera e o peão vai se negar a deixar o local. Além disso, ele ameaçará a vida de Muda e ainda apontará uma arma para menina que vira onça. Levi atira em Juma? Sangue vai ser derramado, mas não o de Juma.

Levi vai atirar em Juma na novela Pantanal

Levi tentará atirar em Juma, mas não vai conseguir. Nos próximos capítulos, o peão estará com a arma apontada para Juma, mas a moça conseguirá desarmá-lo. Em seguida, ela vai obrigá-lo a deixar sua tapera e ele não terá escolha, já que estará à mercê da moça.

Porém, Levi não deixará Juma em paz por muito tempo. Após descobrir que Muda está interessada em Tibério, o peão não esquecerá da garota e manterá sua obsessão pela personagem de Bella Campos. Ele promete que irá ter Muda de uma vez por todas, ou então matará o casal. Ao tentar conseguir o quer, acabará baleado por Juma.

Tudo acontecerá na trama após Levi conseguir fugir da fazenda de Tenório (Murilo Benício). Alcides (Juliano Cazarré) tentará matar Levi, mas falhará na missão. Levi vai conseguir escapar e acabará na tapera de Juma. Ele mentirá para a filha de Maria Marruá e dirá que Alcides foi morto por Tenório.

Levi pedirá abrigo para Juma, mas a moça negará o pedido. A jovem tentará expulsá-lo da tapera, mas o peão se negará a sair. É durante este momento que Levi aponta a arma e tentar atirar em Juma, mas acaba desarmado e precisa deixar a tapera.

Mais tarde, ele retorna, desta vez com Muda sob seu domínio. O peão vivido por Leandro Lima vai sequestrar Muda e obrigará a jovem a entrar em um barco com ele para ir até a tapera. Levi ameaçará matar a amiga de Juma, caso a menina-onça não lhe devolva sua arma. Juma então vai atirar em Levi e acertará o braço do mau-caráter.

Levi conseguirá escapar com vida mais uma vez e seguirá para o rio. Ele acabará perseguido por Tibério em seu barco e em seguida sofrerá um acidente, que lhe custará a vida. Levi vai cair no rio e será devorado por piranhas.

Que dia Levi vai morrer na novela Pantanal?

Tanto o tiro de Juma em Levi, quanto a morte do peão, serão exibidos no capítulo da próxima segunda-feira, dia 13 de junho. As informações são da própria TV Globo, então para não perder o acontecimento, é só sintonizar no dia em que é previsto que a cena vai ao ar.

Na versão de 1990, Levi também morreu ao ser devorado por piranhas. O ferimento em seu braço que chamou a atenção dos peixes carnívoros também foi obra de Juma na trama da Manchete. Ele também levou um tiro nos capítulos originais por ser um risco a vida de Muda.

Antes de ser devorado por piranhas, Levi tentará matar Alcides

Antes de se despedir da novela, Levi quase levará Alcides com ele, porém, o peão terá sorte. Levi vai atirar em Alcides quando descobrir que o funcionário de Tenório fez um trato com o patrão, o de assassinar em Levi em troca de algumas terras que o vilão tem no Paraná.

Levi atirará em Alcides, que com rapidez pulará no rio. O peão vai disparar contra a água algumas vezes, para ter certeza que acertou Alcides, e acreditará que o peão está morto, por isso mentirá para Juma e dirá que Tenório assassinou o próprio peão. No entanto, Alcides sobreviverá ao atentado contra sua vida.

*Informações da matéria foram baseadas nos resumos cedidos pela TV Globo. Os capítulos, acontecimentos e datas podem sofrer alterações de acordo com a vontade da emissora, sem aviso prévio.

