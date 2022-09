Lia Luperi em Pantanal 2022: filha de autor vai ser herdeira de Juma

Menina vai fazer estreia nas telinhas com novela do pai.

Lia Luperi é filha do autor Bruno Luperi, responsável pela adaptação do texto de 1990 de Pantanal para a versão de 2022 da TV Globo, e em outubro fará uma participação especial no folhetim. A menina irá aparecer no último capítulo da trama e já visitou o estado de Mato Grosso do Sul ao lado do pai. Como Bruno é neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da obra, a menina é bisneta do escritor.

Quem Lia Luperi vai interpretar no remake de Pantanal?

Lia Luperi vai viver a personagem Maria Marruá Leôncio na novela Pantanal. A menina será filha da protagonista vivida por Alanis Guillen, a Juma, com Jove (Jesuíta Barbosa). A informação já foi confirmada pela produção da novela ao Gshow, site oficial da Rede Globo.

Assim como na versão original, o nascimento da garota ocorrerá na reta final do folhetim e ela aparecerá como bebê durante grande parte dos episódios. Será apenas no último capítulo da trama pantaneira que Lia Luperi dará às caras. No desfecho da história, há um salto no tempo de cerca de 8 anos e assim Maria Marruá Leôncio aparece mais velha.

Ainda segundo as informações do site oficial da emissora, a participação especial de Lia Luperi em Pantanal deve ser igual a versão de 1990. Na cena da Manchete, a menina aparece com 8 anos e monta a cavalo para sair em um passeio com o primo Anterinho, filho de Irma. Durante a cavalgada, as crianças encontram o Velho do Rio.

Neste papo, o menino e a menina conversam com a entidade sobre suas vidas em casa e Maria pede para ouvir uma história. Durante o papo, ela conta para o Velho do Rio que assim como sua mãe e sua avó, também vira onça quando está com “reiva”.

E Lia Luperi não estará sozinha, ela vai contracenar com o irmão mais velho, Theo Luperi. O menino vai interpretar Anterinho e também só dará às caras no último capítulo. A dupla visitou o Pantanal ao lado pai em julho, de acordo com fotos de Bruno no Instagram.

Pantanal é primeira novela solo de Bruno Luperi

Bruno Luperi já escreveu uma novela antes, mas foi ao lado do avô, Benedito Ruy Barbosa, e a mãe, a escritora Edmara Barbosa. Os três trabalharam lado a lado em 2016, com Velho Chico, produção que foi ao ar na faixa das 21h da TV Globo.

Antes disso, ele já havia se aventurado em roteiros para o cinema, que não chegaram a ser produzidos e ficaram na gaveta, segundo o que ele contou em 2016 à coluna de Mauricio Stycer, no UOL. Antes disso, ele atuava no mercado publicitário, em que trabalhou durante oito anos.

De acordo com a coluna de Gabriel Vaquer no Notícias da TV, Bruno Luperi já está cotado para trabalhar em outra novela da Globo após o término de Pantanal. Segundo o portal, ele deve escrever O Arroz de Palma, antigo projeto de Benedito que entrou na fila no horário das seis na emissora.

Filha de Juma em 1990

O papel que será de Lia Luperi no remake de 2022, foi de Leandra Leal em 1990. Aos 8 anos de idade, esse foi o primeiro papel da atriz, que hoje é uma das mais conhecidas do país. Leandra não caiu de paraquedas no projeto, ela é filha Ângela Leal, atriz que vivia Maria Bruaca na época.

Leandra foi selecionada para ser Maria Marruá Leôncio e estreou nas telinhas. Depois, ela fez mais uma participação na Manchete e apareceu em A História de Ana Raio e Zé Trovão, produção que também contou com Ângela Leal entre os papéis principais.

Atualmente, Leandra é mãe de uma menina de 8 anos de idade e está com 39 anos – em 8 de setembro ela completa 40 anos. Ela está em um relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos e seus projetos mais recentes foram o filme Alemão 2 (2022) e a série Aruanas (2019 – 2021).

