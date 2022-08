Luciana Borghi Pantanal: quem é a advogada Maria Eugênia

Intérprete da personagem Maria Eugênia, a nova adição do elenco do folhetim da TV Globo é Luciana Borghi Pantanal. A atriz vai interpretar uma advogada contratada por Zé Leôncio que vai auxiliar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) durante sua separação de Tenório (Murilo Benício). A famosa não é nenhuma novata e já deu às caras em produções da emissora antes.

Quem é a atriz Luciana Borghi Pantanal?

Luciana Borghi Pantanal é uma atriz carioca de 47 anos de idade. Ela é sobrinha do ator e autor Renato Borghi, que tem 85 anos atualmente, é um dos principais integrantes do Teatro Oficina e já trabalhou em novelas como Roda de Fogo (1978), Dona Beija (1986) Bang Bang (2005 – 2006). A famosa agora entra em Pantanal como Maria Eugênia e soma sua sexta novela na Rede Globo.

Muito dedicada ao teatro, Luciana passou cerca de 15 anos de sua carreira apenas nos palcos, até que em 2010, ela fez sua estreia nas telinhas. Seu primeiro papel na televisão foi da tatuadora Bárbara Lee na novela Tempos Modernos, obra de Bosco Brasil que foi ao ar na faixa das 19h da TV Globo. Naquele mesmo ano, ela ganhou espaço em outra novela da casa, Malhação, em que viveu Railda.

Depois, ela fez uma pequena participação na novela Amor Eterno Amor (2012). Após alguns anos longe das telinhas, ela voltou para os estúdios da TV Globo e dessa vez deu vida a personagem Marina Parker, em Sol Nascente (2017), de Walther Negrão.

Naquele mesmo ano, ela atuou em A Força do Querer (2017), obra de Gloria Perez. Esta foi a última novela da famosa até 2022, em que ela retorna às telinhas como Maria Eugênia em Pantanal.

Quando Maria Eugênia vai aparecer na novela Pantanal?

A personagem de Luciana Borghi Pantanal dará às caras pela primeira vez no capítulo do dia 22 de agosto, uma segunda-feira, de acordo com os resumos cedidos pela emissora até agora.

Ela será chamada até a fazenda a pedido de Zé Leôncio, que vai dizer para Ari que leve um advogado até ele. Quando aterrissar nas terras do pecuarista, ela terá um encontro com Maria Bruaca e vai orientar a personagem de Isabel Teixeira em relação ao divórcio com Tenório.

Maria Eugênia será de grande ajuda para Maria Bruaca e vai orientá-la sobre os abusos que a mulher sofreu durante todos os anos em que esteve casada com o pai de sua filha. Ela dará muito trabalho para Tenório, que ficará furioso ao descobrir que suas contas foram congeladas por causa do processo de separação.

Quem foi Maria Eugênia na versão de 1990?

A personagem de Luciana Borghi Pantanal em 2022 não existiu na versão de 1990. Nas cenas da época, Maria Bruaca tinha um advogado contratado por Zé Leôncio, porém, o especialista era um homem. Seu nome era Dr. Arnour e ele foi interpretado pelo ator Sérgio Mamberti, que faleceu em setembro de 2021, aos 82 anos de idade.

Apesar da mudança entre as versões, com um advogado homem na novela antiga e uma mulher no remake, não há diferença na trama de Maria Bruaca e sua advogada no atual folhetim da TV Globo. Em ambas as tramas, ela tem ajuda para conseguir o que lhe é de direito no divórcio com Tenório.

Dr. Arnour na Pantanal de 1990, Sérgio Mamberti era conhecido principalmente por seu trabalho no aclamado programa infanto-juvenil da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, que foi ao ar na década de 1990. Seu papel era do Doutor Victor, tio de Nino (Ninotchka Astrobaldo Stradivarius).

Depois em que atuou em Pantanal, ele foi chamado para mais um trabalho na extinta Manchete, a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, em que interpretou Pupo Valdez. Ao longo dos anos, ele também esteve em novelas de sucesso da TV Globo, como Anjo Mau (1997), O Clone (2001), Da Cor do Pecado (2004), O Profeta (2007), entre outras.

Seus últimos projetos nas telinhas foram Eu, Ela e um Milhão de Seguidores (2017) e a novela Sol Nascente (2016). Seu último filme, O Pastor e o Guerrilheiro, não saiu antes de sua morte e tem previsão de lançamento para outubro de 2022.

Relembre seu personagem mais icônico:

+O que Tenório vai fazer com Bruaca em Pantanal?