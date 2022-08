O que Tenório vai fazer com Bruaca em Pantanal?

Tenório foi até a fazenda de seu vizinho José Leôncio para pedir ajuda para encontrar os filhos, que saíram sozinhos em um passeio de barco. Porém, o que o personagem de Murilo Benício encontrou foi Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Ele não sabia que a esposa estava por lá e não gostou nada da descoberta. O que Tenório vai fazer com Bruaca nos próximos passos da trama colocará a personagem em perigo.

O que Tenório vai fazer com Bruaca no futuro da novela

Nos próximos capítulos da novela, Tenório vai contratar um matador de aluguel para acabar com Maria Bruaca. Isso irá acontecer depois que ele descobrir que a mulher tem uma advogada e que está na justiça atrás de metade dos bens do vilão por causa da separação. Quando Tenório fizer uma viagem para São Paulo, ele vai descobrir que suas contas estão congeladas por causa do processo de Maria Bruaca. Ele ficará furioso e prometerá se vingar da ex.

Tenório então vai contratar Solano (Rafa Sieg) e vai dar como missão para o homem que ele mate Maria Bruaca, Alcides e até mesmo José Leôncio – O ódio de Tenório contra o pai de Jove será porque o fazendeiro acolheu Maria e ainda foi o responsável pela contratação da advogada que ajuda a mulher no caso.

Porém, o matador de aluguel não fará nada contra Maria. Ele primeiro atirará em Zé Lucas – que vai sobreviver por conta da ajuda do Velho do Rio – depois planejará a morte de Tadeu, o que não dará certo porque Zefa descobrirá tudo, e por último ainda tentará machucar Juma, o que causará a sua morte.

Com a morte de Solano, quem terá que sujar as mãos será o próprio Tenório. E o que Tenório vai fazer com Bruaca será horrível. Ele sequestrará a mulher e Alcides. Enquanto mantêm o casal reféns, ele castrará Alcides. Na versão de 1990, Maria Bruaca era obrigada a assistir tudo de perto e gritava pelo horror da cena.

No remake, o momento terá algumas diferenças. Foi revelado pela coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, que a cena será menos sangrenta e chocante e que Maria Bruaca não estará no mesmo espaço que Alcides enquanto ele for castrado por Tenório. Porém, ela ainda vai assistir tudo.

Ela estará trancada em um quartinho e verá seu amado sendo castrado por meio das frestas da porta. O público não terá verá nada, apenas o horror nos olhos da mulher e os gritos de Alcides. Após a castração, o que Tenório vai fazer com Bruaca e seu amante é deixá-los vivos. Essa é mais uma forma de o vilão continuar os torturando, já que eles permanecem sofrendo, se sentindo humilhados e deprimidos por conta do momento traumático.

Apesar de tudo, Maria tem final feliz

Depois de o que Tenório vai fazer com Bruaca e Alcides, o personagem de Juliano Cazarré conseguirá se vingar e Tenório será morto pelo peão. Tudo acontecerá na beira do rio, quando o amante de Maria vai encurralar o rival e enfiar uma lança em sua barriga. Após este momento, Alcides e Bruaca decidirão ir embora juntos do Pantanal.

A dupla vai arrumar as malas para partir e Alcides contará uma boa novidade para a amada. Antes do desfecho da trama, ele descobrirá que a castração deu errado e que ele continua um homem inteiro, apesar da dor que passou e o sangue que perdeu. Os dois vão comemorar e seguirão viagem para o Sarandi, no Paraná.

Atriz Luciana Borghi vai entrar na trama como advogada de Maria Bruaca

A atriz Luciana Borghi dará às caras na trama em breve. Sua personagem se chamará Maria Eugênia e será uma advogada muito qualificada contratada por José Leôncio para ajudar Maria Bruaca.

Luciana contou ao site oficial da Globo que é amiga desde a adolescência de Isabel Teixeira, que interpreta Maria Bruaca, e Camila Morgado, que vive Irma. Assim, ela não se sentiu uma estranha quando chegou aos sets da novela.

Ela também revelou que Maria Eugênia vai explicar para Maria Bruaca que seu relacionamento com Tenório foi abusivo e é caracterizado violência doméstica mesmo que o marido nunca tenha lhe batido, por causa dos abusos psicológicos que ele sempre causou a mulher. Maria Eugênia não vai facilitar para Tenório e Zé Leôncio vai elogiar a sagacidade da advogada.

A estreia da atriz Luciana Borghi nas telinhas da Globo aconteceu em 2010, quando ela interpretou a tatuadora Bárbara Lee em Tempos Modernos (2010). No mesmo ano, ela esteve em Malhação ID como Railda.

Em 2012, ela atuou em Amor Eterno Amor e em 2017 esteve em duas novelas da emissora, Sol Nascente e A Força do Querer. Agora em 2022, ela volta à Globo para atuar como Maria Eugênia em Pantanal.

Leia também – O que acontece com os filhos de Tenório em Pantanal?