Luigi é desmascarado e tenta fugir em Terra e Paixão

Trambiqueiro, Luigi finalmente será desmascarado por Antônio La Selva em Terra e Paixão. O golpista vai tentar fugir, mas será alcançado pelo sogro, que ainda mais vigarista fará uma proposta ao italiano. Veja o que vai acontecer.

Como Luigi vai ser desmascarado em Terra e Paixão?

Em capítulo para ir ao ar na quarta, 24 de maio, Antônio confrontará Luigi depois que Daniel, que foi colocado pelo pai na cola do suposto milionário, descobre que o rapaz não é rico. Ele tentará fugir, mas o fazendeiro o pegará no flagra e ainda apresentará uma proposta.

A descoberta começa quando Daniel vai até a pousada de Andrade para conversar com o marido de Lucinda sobre o picareta. Anely escutará tudo e correrá para contar ao italiano que ele precisa fugir. “Não está usando o carro da Petra? Pega o carro e se manda”, avisará.

Luigi escutará o conselho da camgirl e se planejará para fugir. Ele armará um plano para roubar o que puder de Petra antes de escapar e correrá até a pousada para fazer as malas. Porém, antes de conseguir entrar no carro de fuga, ele será confrontado por Antônio, que aparecerá na pousada.

“Eu já sei que você veio para cá tentando dar um golpe na minha filha”, vai dizer o fazendeiro. No entanto, Luigi vai se surpreender logo em seguida, pois o sogro vai propor não estragar a farsa do rapaz com Petra em troca de um acordo que pode lhe trazer vantagens.

“Continua cuidando da Petra, faz ela abandonar esse maldito vício que só me vergonha. (…) Fazendo o que estou pedindo, você vai ter suas vantagens, vou te arrumar emprego, vai ganhar bem”, vai comentar o ricaço. Para finalizar a proposta, Antônio ainda dirá que deixará Luigi se casar com Petra se tudo der certo. Interessado no que pode ganhar ao ajudar o pecuarista, o italiano topará a farsa.

Quem ficará desconfiado será Daniel. Petra e Luigi falarão em casamento e o rapaz confessará para a mãe que acha a ideia muito precipitada, ainda mais depois que descobriu que o italiano não é quem diz ser.

Ainda não há revelações sobre um futuro casamento entre Petra e Luigi, já que agora o italiano terá o aval do sogro. No entanto, já se sabe que o picareta continuará tendo um caso com Gladys (Leona Cavalli), esposa de Tadeu (Claudio Gabriel), o que pode colocar tudo a perder caso Petra descubra sobre o romance da dupla.

Além disso, segundo o jornalista Daniel César, do Na Telinha, a história de Luigi e Antônio sofrerá uma reviravolta quando o fazendeiro encontrar o italiano na cama com Irene (Gloria Pires) e descobrir que o genro picareta seduziu sua esposa. Neste ponto da história, Luigi até pode estar casado com Petra e mantendo o caso com a sogra às escondidas, mas o momento está previsto para o futuro da novela, então muita coisa pode mudar até lá.

História de Luigi é baseado em história real?

O famoso caso do Golpista do Tinder, o israelense Simon Leviev, não é citada por Walcyr Carrasco e o ator Rainer Cadete como inspiração direta para a história de Luigi em Terra e Paixão. Porém, o público encontrou várias familiaridades entre a história do golpista da vida real com o personagem da novela e compara Luigi e Simon diversas vezes nas redes sociais.

Para quem não conhece o caso descrito no documentário O Golpista do Tinder, Simon se passava por milionário e com isso conseguiu enganar diversas mulheres e conquistou milhões de dólares em seus golpes. A história foi primeiro revelada em uma matéria jornal norueguês VG em fevereiro de 2019 e depois virou documentário na Netflix em 2022.

