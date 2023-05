Luigi e Gladys: golpista faz nova vítima em Terra e Paixão

Luigi e Gladys vão se envolver nos próximos capítulos de Terra e Paixão. O personagem de Rainer Cadete não se contenta em enganar Petra (Débora Ozório) e vai conquistar a diretora vivida por Leona Cavalli em mais um golpe para arrancar dinheiro de mulheres ricas.

Luigi e Gladys em Terra e Paixão

As cenas de Luigi e Gladys começam a ser exibidas no capítulo desta quarta-feira, 17. Depois de chegar ao Brasil para conhecer Petra, o golpista jogará todo o seu charme para cima da diretora da escola e a beijará, deixando a mulher sem jeito ao ser reconhecida pelo italiano como um de seus contatos em sites de relacionamento.

Glays é casada com Tadeu (Cláudio Gabriel) e é mãe de Graça (Agatha Moreira), mas o casamento não a impedirá de ter um caso com o rapaz misterioso. Os dois passarão a ter um affair escondido, enquanto o italiano segue se relacionando com Petra. Em capítulos que serão exibidos na próxima semana, o golpista começará a se aproveitar dos sentimentos da diretora por ele para extorquir joias.

Enquanto Gladys mantém um caso com Luigi, sem saber que se trata de um golpista, Tadeu segue viciado em acessar sites de conteúdo adulto. Sem saber do parentesco de Anely (Tatá Werneck) com Lucinda (Débora Falabella), que trabalha com ele em Terra e Paixão, o pai de Graça se torna um dos clientes da camgirl e paga para que a jovem tire a roupa em frente à câmera.

O romance de Luigi e Glays continua na mesma medida em que o italiano tenta ganhar a confiança de Antônio La Selva (Tony Ramos). O rapaz tentará fazer com que Petra largue o vício em remédios tarja preta para ser bonificado pelo produtor agrícola, que prometeu recompensá-lo com um cargo em sua empresa caso consiga.

Veja: Por que o casamento da Petra foi anulado em Terra e Paixão?

O que acontece com Petra e Luigi em Terra e Paixão?

Petra não desconfiará que Luigi e Gladys mantém um caso por enquanto. O italiano começará a se movimentar para fazer com que a filha de Antônio largue os remédios, começando por mandar Laurita (Bruna Aiiso) parar de dar receitas para a jovem. A psiquiatra é mais uma personagem que passa a confiar no rapaz e decide ajudar Petra a abandonar os medicamentos.

Luigi segue tentando acabar com o vício de Petra não por se importar com a jovem, mas para garantir o cargo na empresa de Antônio. Na próxima semana, o italiano trancará os remédios da namorada em uma gaveta e ameaçará chamar a polícia para Laurita caso ela não ajude a filha do fazendeiro.

Veja: Como Luigi de Terra e Paixão será desmascarado?

Quem são Gladys e Luigi em Terra e Paixão?

Gladys é a diretora da escola onde Aline (Bárbara Reis) trabalhava e onde estuda o filho de Lucinda. A personagem é interpretada pela atriz Leona Cavalli, 53.

Antes de retornar às telinhas interpretando a próxima vítima de Luigi, Leona foi quem viveu Íris Abravanel na série O Rei da TV, da plataforma de streaming Star+.

Anteriormente, na Globo, sua última novela havia sido Órfãos da Terra, em 2019. Ela também esteve em Apocalipse (2017), trama bíblica da Record.

Já o personagem Luigi é inspirado na história real do "golpista do Tinder", que seduzia mulheres milionárias para obter vantagens financeiras.

O rapaz é interpretado por Rainer Cadete, 35. O ator é mais conhecido por ter vivido Rafael em Amor à Vida (2013), Téo em A Dona do Pedaço (2019) e Visky em Verdades Secretas 2 (2021), além de outros trabalhos na Rede Globo.