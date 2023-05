Idade da atriz que faz Petra em Terra e Paixão, Debora Ozório

Debora Ozório é a atriz que faz Petra em Terra e Paixão, personagem que se destaque no núcleo principal da novela das 9. Viciada em remédios controlados, ela ainda é alvo de um vigarista. Com os holofotes na trama, o público também fica curioso para saber mais sobre a vida pessoal da famosa, como idade, status de relacionamento, família e muito mais.

Quantos anos tem a Petra de Terra e Paixão?

Petra em Terra e Paixão, a atriz Debora Ozório tem 26 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. Escorpiana, a jovem nasceu no dia 28 de outubro de 1996 e daqui alguns meses completará mais um ano de vida.

A famosa está em um relacionamento sério com o cantor Bela Rosa desde 2021. A dupla se conheceu em uma festa e começou uma amizade, que depois se transformou em romance.

A jovem começou a carreira ainda nova, ela estuda teatro desde pequena e teve chance na televisão pela primeira vez em 2015, quando estreou na novela Totalmente Demais. Ela apareceu em alguns flashbacks como a versão jovem de Gilda, esposa de Dino (Paulo Rocha) que foi vivida por Leona Cavalli na fase adulta.

Veja – Idade de Barbara Reis, a Aline de Terra e Paixão

Depois, ela conquistou um papel na produção bíblica da Record, O Rico e o Lázaro (2017), em que viveu a princesa Nitócris. De volta a Globo em 2018, ela interpretou a versão jovem da antiquada Alzira (Deborah Evelyn) em Tempo de Amar.

Foi só com a novela Espelho da Vida (2018) que Debora Ozório conquistou um papel grande em uma novela. Ela foi a divertida Pat, uma adolescente que sonhava em ser atriz. Depois disso, ela engatou as séries Me Chama de Bruna (2019) e Filhas de Eva (2021), então ganhou destaque na novela Além da Ilusão (2022), em que foi Olívia, filha perdida de Heloísa (Paloma Duarte).

Em 2023, a atriz pisa pela primeira no horário nobre da TV Globo com a novela Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, e interpreta a personagem Petra, filha caçula do fazendeiro Antônio La Selva (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires) que é viciada em remédios de tarja preta.

Quem é a mãe de Debora Ozório?

Debora Ozório não vem de uma família de artistas e é única atriz entre eles. A garota é filha de Sumara Ozório, psicanalista e membro efetivo do Circulo Brasileiro de Psicanálise RJ.

Além disso, segundo o perfil de Sumara no Linkedin, ela tem experiência na área de vendas e é gerente de negócios. Ela se formou em controladoria empresarial e finanças pela Estácio e fez um MBA (Master os Business Administration) em gestão de estratégia em vendas e marketing entre 2013 e 2014.

A mãe da atriz que faz Petra em Terra e Paixão já foi gerente comercial da IBEC (Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos) por mais de uma década e gerente de vendas da Zero 21 Treinamento durante nove anos. Desde 2019, ela voltou a trabalhar no IBEC, mas agora como gerente de negócios.

Além de Debora Ozório, ela tem mais dois filhos, segundo mostra em sua página do Facebook, Priscila Ozório, que mantém seu perfil no Instagram trancado, e Thiago Raimundo, que trabalha com finanças e está em um relacionamento com Mariana Marques desde 2011.

Curiosidade

Debora Ozório revelou em conversa no podcast Papo de Novela, do Gshow, que o nome da mãe foi escolhido pelos avós por causa de uma novela. “Não é muito comum [o nome], veio de uma novela, era uma cigana que chamava Surama”, contou. A atriz não soube especificar o título da novela que inspirou o nome da mãe, mas deu a dica que Sumara nasceu em 1969: “minha vó assistia a novela e gostava”.

Leia também – Luigi de Terra e Paixão será desmascarado?